Comment Gand et Molenbeek minent les négociations fédérales et régionales bruxelloises

Nous pensions être débarrassés de l’obstacle des enjeux communaux pour avancer au fédéral et à Bruxelles. Des situations locales grippent pourtant la mécanique, même si ce n’est pas la seule raison. Des gouvernements pour la Saint-Nicolas?

Les enjeux locaux continuent à peser sur les négociations fédérales et régionales bruxelloise. Deux situations tendues polluent les relations entre partis, au point de retarder (encore) les formations, alors qu’il est grand temps de les voir atterrir, ne fut-ce que pour des raisons budgétaires.

A Gand, l’alliance Vooruit/ Open VLD se préparait à conclure un accord de majorité avec la N-VA, mais la section locale de Vooruit a refusé, remettant Groen dans la danse. L’autorité de Conner Rousseau, le président socialiste, s’en trouve affaiblie. Sa relation harmonieuse avec Bart De Wever, formateur fédéral et président de la N-VA, est entâchée.

A Molenbeek, mais aussi à Forest et à Schaerbeek, le PS a ouvert des discussions avec le PTB. Le MR est outré et affirme que des accords “ne resteraient pas sans condéquences”, dixit le président Georges-Louis Bouchez. Or, MR et Engagés négocient avec les socialistes au niveau régional… ce qui ne va d’ailleurs pas sans mal, même si les relations entre MR et Groen sont encore plus difficiles. Pour David Leisterh (MR), formateur régional, voilà un nouvel obstacle…

Le psychodrame gantois

Le psychodrame gantois fait la “une” de la presse flamande depuis le début de la semaine. Il est vrai que le scénario n’est pas anodin. L’accord de majorité entre le cartel Vooruit – Open VLD et la N-VA semblait couler de source. C’était un prolongement de l’idylle entre Conner Rousseau et Bart De Wever. Socialistes et libéraux flamands avaient d’ailleurs affirmé leur lassitude à l’égard de la collaboration avec Groen.

Mais la section locale de Gand en a décidé autrement, votant contre l’accord et remettant en selle les écologistes. Joris Vandenbroucke, président du Vooruit gantois, a remis sa démission. C’est désormais Freya Van den Bossche qui reprendra les discussions avec les verts

Conner Rousseau a dû s’employer pour justifier l’injustifiable, affirmant qu’il ne “laisserait pas tomber l’Open VLD” ou que “les membres étaient enthousiastes au sujet du texte, moins au sujet de la possible composition” de la future administration. La N-VA, notamment par la voix de Theo Francken, évoque une ville de Gand “pleine de trahisons”.

La température a descendu de plusieurs degrés entre Vooruit et N-VA et ce alors que les négociations fédérales devaient s’accélérer. Conner Rousseau réclame une réécriture de la “Supernota” socio-économique. Bart De Wever se rend au Palais pour un rapport, le 4 novembre.

La provocation bruxelloise

Premier parti de la Région-Capitale, le MR doit avaler pas mal de couleuvres socialistes depuis les élections communales. Les libéraux ont cédé le maïorat au PS dans des conditions incompréhensibles à Ixelles et Anderlecht. Mais ce sont trois autres situations locales qui crispent le jeu.

A Molenbeek, la bourgmestre sortant Catherine Moureaux a annoncé rapidement qu’elle ouvrait des discussions avec le PTB et la Team Fouad Ahidar. Même scénario à Forest, un peu plus tard, et surtout à Schaerbeek où le bras de fer PS-MR atteint des sommets. Les libéraux revendiquent le maïorat et refusent la nomination du PS Hasan Koyuncu, critiquant ses positions ultra-communautaristes.

Georges-Louis Bouchez, président du MR, a donné le ton: “Si “le PS devait s’associer au PTB, il franchirait une ligne rouge aux yeux de tous les démocrates. On ne peut donner les clés de la gestion publique à des gens qui soutiennent des régimes totalitaires et violent des principes démocratiques majeurs. Une alliance avec les communistes c’est par ailleurs la certitude d’une faillite financière pour la commune concernée. Le PS dans son électoralisme doit arrêter cette course folle qui nous conduit dans le précipice. De tels accords ne pourraient rester sans conséquence dans le champ politique belge.”

La nature des “conséquences” n’a pas été exprimée. Mais les négociations régionales du côté francophone entre MR, Engagés et PS n’avancent guère – c’est un euphémise.

Voilà, une nouvelle fois, la Belgique et sa capitale suspendue à des intérêts partisans.