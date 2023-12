Carsten Brzeski (économiste en chef Europe chez ING): « Wolfgang Schäuble était le méchant flic, pour laisser Angela Merkel jouer le rôle du gentil » 

La figure politique allemande Wolfgang Schäuble est décédée à l’âge de 81 ans. L’architecte de l’unification allemande restera principalement connu dans le reste de l’Europe pour ses mesures d’austérité sévères pendant la crise de l’euro. « Sa politique était trop dure et a aggravé la crise », déclare Carsten Brzeski, économiste en chef pour l’Europe chez ING.

Wolfgang Schäuble considérait la réunification allemande comme le point culminant de sa carrière politique. En août 1990, il a signé le traité d’unification à Berlin. En tant que ministre de l’Intérieur de l’Allemagne de l’Ouest, il avait dirigé les négociations sur l’unification. À peine quelques semaines après la signature, il a été abattu par un homme mentalement instable, un attentat qui l’a condamné à se déplacer en fauteuil roulant. En 1991, il a également joué un rôle décisif dans le déménagement de la capitale de l’Allemagne unifiée de Bonn à Berlin.

Tout cela a fait de Schäuble l’un des hommes politiques allemands les plus populaires des années 90. Il semblait être le successeur désigné de Helmut Kohl, chancelier allemand de 1982 à 1998, mais cela ne s’est jamais concrétisé. En 2005, il est redevenu ministre de l’Intérieur sous la chancelière Angela Merkel. « D’abord, Schäuble a été le soutien et le cerveau pour Kohl, puis pour Merkel », déclare Carsten Brzeski, économiste en chef pour l’Allemagne et l’Europe chez ING. « Schäuble a occupé tous les postes importants, sauf celui de chancelier. Il n’est pas non plus devenu président allemand. Il est deux fois le ‘presque-politicien’ : presque successeur de Kohl et presque président. »

Schwarze Null

Son deuxième grand exploit a été réalisé par en 2014. En tant que ministre des Finances, il a fait adopter un budget sans recours à de nouvelles dettes, une première en Allemagne depuis 1969. Cela l’a fait devenir le père du célèbre ‘schwarze Null’ (zéro noir), la discipline budgétaire pour laquelle il a également été le symbole pendant la crise de l’euro à partir de 2008. Selon Schäuble, la réduction des déficits budgétaires devait aider les pays en difficulté à sortir de la crise, une position qui lui a valu beaucoup de haine, surtout en Grèce.

« À l’étranger, il restera toujours connu comme la main allemande sévère lors de la crise de l’euro« , déclare Brzeski. « Il était le méchant flic, afin qu’Angela Merkel puisse jouer le rôle du gentil flic. Initialement, il voulait même exclure la Grèce de la zone euro. Sa politique était trop dure et a aggravé la crise. » Aujourd’hui, l’économie grecque est l’une des meilleures croissances de la zone euro. Schäuble avait-il raison après coup ? « La question est bien sûr de savoir si la Grèce aurait entrepris des réformes aussi drastiques sans la pression énorme de Schäuble. S’il jouait en partie un jeu, il avait raison. »

Pour l’économie allemande, l’héritage du ‘Schwarze Null’ est moins positif selon Brzeski. « Cela fait partie des causes des problèmes économiques actuels. En tant que ministre des Finances, Schäuble s’est principalement fait conseiller par des juristes et non par des économistes. Le ‘Schwarze Null’ a ainsi pris une vie juridique et politique propre, mais sans compréhension économique. »