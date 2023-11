Woluwe-St-Lambert en justice contre la STIB et la Région pour des nuisances liées au métro

La commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé d’aller en justice contre la STIB et la Région bruxelloise pour le dépassement des normes relatives au bruit et aux vibrations fixées dans une convention entre Bruxelles Environnement et la STIB, dans le cadre de l’exploitation de la ligne 1 de métro.

Selon la commune, les nouvelles rames du métro M7 engendrent des nuisances excessives depuis de nombreux mois.

Deux réunions d’informations avaient été organisées à destination des habitants les 16 janvier et 6 juin derniers en présence de la STIB et de Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement y a fait état des résultats des mesures effectuées dans deux immeubles situés avenue de Broqueville et avenue Vandervelde, à la suite de l’introduction de plaintes collectives de riverains.

Les mesures effectuées ont confirmé le dépassement, en particulier la nuit, des normes relatives au bruit et vibrations fixées dans une convention entre Bruxelles Environnement et la STIB. Le bureau d’experts mandaté par Bruxelles Environnement a également constaté pour le bruit émis par le rayonnement acoustique des parois des bâtiments , des dépassements des normes allemandes – il n ‘y a pas de normes équivalentes à Bruxelles-.

Toujours d’après la commune, la mise en œuvre des mesures (meulage des voies plus fréquent, réparation plus rapide des roues défectueuses, remplacement progressif des roues défectueuses et, recours à un système de semelles sous les rails) annoncées par la STIB n’ont pas permis de faire disparaître les nuisances.

De plus, le ministre régional de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), n’est pas en mesure de donner une suite rapide aux demandes de renforcement du cadre juridique pour contrôler ce type de nuisances, exiger la réduction de la vitesse des métros ou l’utilisation d’anciennes rames la nuit; instaurer un système de contrôle permanent des nuisances; et d’allègement des démarches nécessaires pour forcer le contrôle des nuisances, a souligné la majorité LB (DéFI et indépendance libérale), et WolHu (tendance Les Engagés).