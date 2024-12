Vaudeville sans fin à Bruxelles: vaine tentative du MR de séduire Ecolo, le PS regarde les négociateurs s’épuiser

David Leisterh (MR) ne sait plus à quel saint se vouer pour former une majorité dans la capitale. La preuve par la tentative libérale désespérée de convaincre les verts. Une façon de contourner le PS, pratiquement vouée à l’échec. “Le PS et Ecolo ne peuvent rester au balcon”, dit DeFi… en proposant de contourer la majorité flamande. Ahmed Laaouej (PS) joue l’usure.

S’il n’y aura “sans doute pas” de gouvernement fédéral avant 2025, dixit le formateur Bart De Wever, on se demande bien quand il pourrait y en avoir un en Région bruxelloise. L’équation à laquelle fait face le formateur libéral David Leisterh dans la capitale semble insoluble. Seuls les Engagés semblent un partenaire solide. Le reste de la coalition est incertain.

La tentative de séduire Ecolo par médias interposés a de quoi surprendre, après les diatribes de la campagne électorale. Elle fait suite au pas de côté annoncé par Ahmed Laaouej, homme fort du PS (et de la capitale, disent certains), refusant de négocier avec la N-VA, invité à participer à l’aile flamande de la majorité, pilotée par Groen, aux côtés de Vooruit et de l’Open VLD). Dans ce cas, la seule majorité possible du côté francophone serait une quadripartite MR-Engagés-Ecolo-DeFi.

“Le PS et Ecolo ne peuvent rester indéfiniment au balcon”, estime Sophie Rohonyi, présidente de DeFi… qui se dit ouverte, mais refuse les pistes institutionnelles figurant dans la note de l’aile flamande. Le jeu semble bloqué, alors que la situation budgétaire est catastrophique et que l’on évoque ouvertement une mise sous tutelle de la Région Capitale.

Main tendue aux verts

C’est via la presse, donc, que le MR et les Engagés ont lancé une opération de séduction à l’encontre d’Ecolo. Une note a opprtunément fuité, laissant entendre que certaines concessions pouvaient être faites. David Leisterh et Christophe De Beukelaer sont notamment prêts à revoir les projets de construction sur des espaces verts, comme la friche Josaphat ou le marais Wiels.

La “note de convergence” de 4 pages comporte 11 thèmes globaux, dont le faitque “l’amélioration de la qualité de l’air doit rester un objectif des politiques d’aménagement du territoire (espaces verts) et de mobilité”.

Réplique de John Pitseys (Ecolo): “Posez-vous une question sur la base des négociations de l’Arizona: est-ce que le fuitage est une bonne manière de procéder si on veut vraiment débuter des négociations?” La réponse est dans la question.

Quant à la supplique de DeFi, Zakia Khattabi (Ecolo) répond: “Après avoir littéralement dégoupillé une bombe institutionnelle suggérant de passer outre les néerlandophones de Bruxelles, DeFi donne des leçons de responsabilités, cette séquence nous réserve décidément bien des surprises“. Pour le moins…

Epuiser les bleus

Une assemblée générale d’Ecolo a été avancée à ce mardi 17 décembre pour clarifier les choses. “Il s’agit de jouer la transparence avant la trêve des confiseurs, mais il n’est pas question de modifier notre position“, précisent les chefs de file écologiste.

MR et Engagés auront alors démontré qu’ils ont tout essayé. De quoi faire bouger les lignes socialistes? Après avoir refusé de “travailler au dépeçage de Bruxelles”, Ahmed Laaouej devrait continuer ce travail d’usure, un sourire en coin.

Certains observateurs estiment que la stratégie socialiste vise à épuiser, littéralement, les négociateurs libéraux pour devenir ensuite une alternative. Dans les communes, le PS a réussi à plus d’une reprise à supplanter le MR pour former des coalitions. Serait-ce ce qui pourrait arriver à la Région?