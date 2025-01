Imbroglio bruxellois, suite: le PS se dit créatif, espère piéger le MR, indigne les Flamands et se fait recaler par le parlement

Les socialistes d’Ahmed Laaouej proposent… la candidature immédiate de David Leisterh (MR) à la ministre-présidence. Mais la ficelle est un peu grosse et rajoute des difficultés aux difficultés. Voici pourquoi. D’ailleurs, la proposition est jugée irrecevable par le greffe du parlement bruxellois. Tout ça pour ça.

Cela part-il d’une bonne intention? Ou s’agit-il d’une ruse machiavélique? Le PS bruxellois d’Ahmed Laaouej se dit créatif pour tenter de sortir du blocage politique en Région bruxelloise. Il propose… la candidature immédiate de David Leisterh, cheffe de file libéral et formateur, à la ministre-présidence.

Une ruse déguisée

Le PS veut également… que tous les ministres bruxellois soient désignés par le parlement. “L’objectif n’est pas de forcer la main de qui que ce soit, mais je ne connais pas de mariage forcé réussi, argumente Ahmed Laaouej. Nous voulons confronter chacun à la réalité démocratique. Et nous nous plierons à cette réalité.“

Le PS fait la politique de la chaise vide depuis des semaines dans le dialogue avec le MR et les Engagés parce qu’il refuse de dialoguer avec la N-VA, alors que la majorité flamande qui se dessine est composée de quatre partis, dont les nationalistes. L’alternative francophone consisterait à ce que DéFi et Ecolo appuie le MR et les Engagés, mais les écologistes ont réitéré leur choix de sièger dans l’opposition.

DeFi, de son côté, a déjà proposé un gouvernement minoritaire d’urgence pour régler le problème budgétaire régional.

En faisant sa proposition, le PS devine que la majorité parlementaire désignerait, a priori, un gouvernement composé… uniquement de francophones, sans représentants flamands, ultra-mioritaires. Ou du moins, il place MR et Engagés face à la décision difficile ne de pas voter cette solution “créative”. Le MR a déjà souligné qu”un gouvernement francophone serait “une aventure institutionnelle dans lequel il ne rentrerait pas”.

Bref, la Région bruxelloise est un théâtre de Machiavel.

Christophe De Beukelaer (Les Engagés) tranche: “La proposition du PS est en réalité toujours la même: élire des ministres, sans accord de gouvernement, sans projet et sans budget. Le résultat de cette longue procédure, on le connaît déjà: il n’y aura pas de majorité pour élire les ministres néerlandophones proposés. Cela donnera donc un gouvernement en affaires courantes pendant 5 ans, dans l’incapacité de prendre des décisions structurelles. Qui veut ça pour Bruxelles? Personne.”

Les Flamands vent debout

De fait, les partis flamands sont déjà vent debout. La ministre du gouvernement flamand en charge des Affaires bruxelloises, Cieltje Van Achter (N-VA), considère que la proposition du président du PS bruxellois pour sortir de l’impasse politique en Région-capitale témoigne d’un “mépris total” à l’égard de la communauté flamande de Bruxelles. “Le PS refuse de négocier, (…) mais essaie maintenant de mettre la majorité flamande sur la touche, c’est insensé”, clame-t-elle. Selon la ministre N-VA, Bruxelles “n’a pas besoin d’une nouvelle proposition qui réglemente principalement les postes du PS”.

Sur “X”, le négociateur de l’Open Vld, Frederic De Gucht ne s’est guère montré plus tendre. ” Ce dont Bruxelles a besoin, c’est “d’un gouvernement à part entière qui réforme en profondeur et fait des choix”. Selon lui, la proposition d’Ahmed Laaouej “défie la réputation de Bruxelles en tant que capitale du surréalisme“.

D’ailleurs, la proposition du PS est jugée irrecevable par le greffe du parlement bruxellois. Tout ça pour ça.