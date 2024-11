Le PTB dans les majorités à Forest et Molenbeek, après Mons: un ton modéré, mais le privé en ligne de mire

Le contenu de l’accord PS-Ecolo-PTB présenté à Forest. Un accord PS-PTB-Vooruit conclu à Molebeek. Une tonalité sociale-démocrate… en apparence. Car la liberté d’entreprendre risque de souffrir!

Le PTB poursuit sa moisson de participations à des majorités communales, grâce au PS. L’accord conclu à Forest a été présenté, pour une coalition à trois avec Ecolo. Pour la première fois, le PTB décroche trois échevins en Région bruxelloise.

Désormais, voici un autre accord attendu et signé, avec le PS et Vooruit à Molenbeek, commune qui restera dirigée par Catherine Moureaux.

Le président du PS, Paul Magnette, défend ces coalitions comme des contrepoids à l’alliance des droites MR-Engagés et se félicite du fait que le PTB intègre la nécessité de responsabilité budgétaire, comme ce fut le cas à Mons. “Nous avons appris”, disent les responsables locaux du parti de gauche radicale ou d’extrême gauche – c’est selon.

Pas de cordon, mais…

Si aucun cordon sanitaire n’existe à l’encontre du parti, sa participation n’en soulève pas moins des questions, surtout dans les rangs libéraux francophones. “Une folie absolue” dénonce le président du MR, Georges-Louis Bouchez.

Qu’en pensent les Belges? Le grand baromètre Le Soir/RTL démontre qu’ils ne souhaitent pas un cordon sanitaire. 51% des Belges en moyenne s’y opposent: 55% de Flamands, mais – cet intéressant – “seulement” 47% de Bruxellois et 44% de Wallons. En clair, le cordon est davantage désiré du côté francophone, par 35% de Bruxellois et 35% de Wallons.

Le PTB peut-il participer au pouvoir? Cela divise davantage. 37% de Belges disent oui, 42% non et 21% ne s’y intéressent pas. Là, il y a une majorité de voix favorables du côté francophone, contrairement à la Flandre (44% s’y opposent).

Pas de révolution, mais…

Dans l’accord dévoilé à Forest, le PTB décroche trois échevinats avec des compétences importantes: logement, propreté, santé…

Le parti veut-il toujours la révolution? Interrogé par BX1, le chef de file forestois, Simon de Beer, ne répond pas vraiment et ironise en disant que le PTB ne veut pas mettre… “des têtes sur des piquets” – drôle de manière de le préciser. “On a toujours la même ambition, celle de changer la société dans son ensemble, dit-il. On commence à l’échelle communale.”

Le futur échevin du Logement veut rassurer en disant qu’il n’y aura pas de taxation importante des entreprises. Mais il prévient: si “l’Etat fédéral décide de vendre le terrain de la prison à un opérateur privé, la majorité s’y opposera“.

Avec le PTB, la liberté d’entreprendre risque de souffrir.