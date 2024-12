Le PS ne veut plus négocier le gouvernement bruxellois: la Région ingouvernable?

Les socialistes se retirent des négociations en raison de la présence de la N-VA du côté flamand note juge trop institutionnelle. Voilà à nouveau le chef de file MR David Leisterh face à un fameux casse-tête. “L’attitude du PS bruxellois pourrait nous enfermer dans un blocage total”, prévient Charles Picqué.

La Région bruxelloise sortira-t-elle un jour de la crise? Pourra-t-elle disposer d’une majorité politique avant la fin de l’année? Cela semble de moins en moins probable.

Le PS avait déjà exprimé ses réticences à l’idée de la présence de la N-VA au sein de l’aile flamande de la majorité. Ce lundi, le couperet est tombé: “les conditions pour participer aux négociations actuelles ne sont plus réunies”, estime le PS.

Le chef de file MR bruxellois, David Leisterh, se trouve à nouveau face une impasse. Il avait entamé les négociations avec les Engagés et un PS récalcitrant depuis le début. La seule formule possible consisterait à faire revenir dans le jeu Ecolo et DéFI, mais cela semble exclu, les deux partis étant aux aussi hostiles à la N-VA.

Le blocage pourrait être total.

Une note “trop institutionnelle”

La note de discussion rédigée par la responsable des négociations du côté flamand, Elke Van den Brandt (Groen) fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour le PS.

“Elle contient une discussion institutionnelle et communautaire que nous refusons depuis 20 ans déjà“, a affirmé le député socialiste Martin Casier lundi sur la VRT. Une “catastrophe”, selon lui, car elle contient une série de propositions institutionnelles, comme la fusion des zones de police, des communes et des CPAS.

Le déblocage des négociations du côté flamand engendre donc un blocage du côté francophone.

La Région Capitale devient-elle ingouvernabel? “L’attitude du PS bruxellois pourrait nous enfermer dans un blocage total de Bruxelles“, mettait en garde, pour La Libre, l’ancien ministre-président bruxelloise, Charles Picqué.