La prime énergie n’a bénéficié qu’à 849 entreprises bruxelloises sur 38.000

Le prime énergie compensatoire bruxelloise n’a bénéficié qu’à 849 entreprises bruxelloises sur 38.000 visées. « Un échec insoutenable », a déploré vendredi la députée bruxelloise MR Clémentine Barzin.

Dans un communiqué, celle-ci a souligné que le nombre d’entreprises bruxelloises ayant fait faillite en 2022 était proportionnellement supérieur à la situation constatée en Flandre et en Wallonie. Aux fardeaux des conséquences des plans de mobilité Good Move et de la crise covid est venue s’ajouter la crise énergétique, accompagnée de l’inflation et de l’indexation.

Afin de soutenir les entreprises et commerces frappés par cette crise énergétique, le gouvernement bruxellois (PS-Ecolo-DeFI) a prévu une prime compensatoire destinée à soutenir une partie des surcoûts énergétiques pour les entreprises bruxelloises sensibles énergiquement. Un budget total de 117 millions d’euros visait à rencontrer les besoins de 38.000 entreprises ciblées.

Annoncée à l’automne 2022, cette prime a été ouverte en mars 2023, avec un retard que le MR a dénoncé, comme la restriction de son accès à des secteurs dits « sensibles énergiquement » plutôt qu’aux entreprises « ayant accusé des coûts énergétiques importants, tous secteurs confondus.

Les commerçants et entrepreneurs bruxellois devaient introduire leur demande de prime avant jeudi, le 16 novembre sur le site de Bruxelles Economie et Emploi. Toujours d’après la députée libérale, une majorité écrasante de commerçants rencontrés sur le terrain n’étaient pas informés de la prime. Dans une réponse à une question parlementaire, la secrétaire d’Etat à la Transition économique, Barbara Trachte a indiqué à Clémentine Barzin que seules 1.419 entreprises ont pu déposer un dossier au 23 octobre dernier. 849 ont bénéficié de la prime et 275 se la sont vu refuser. 295 dossiers sont en cours d’instruction.La députée MR demande au gouvernement bruxellois de prolonger cette prime, d’en corriger les critères et d’informer tous les commerçants et entrepreneurs qui pourraient en bénéficier ».