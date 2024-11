Brabant wallon : un accord de majorité provinciale a été trouvé

Dans un communiqué envoyé dans la nuit de mardi a mercredi, le MR du Brabant wallon annonce que le pacte de majorité 2024-2030 pour la Province a été déposé. La coalition MR-Engagés est confirmée. Contrairement à ce que les Engagés avaient annoncé il y a quelques jours via un communiqué de presse, il n’y aura pas deux députés provinciaux Engagés et deux MR dans le futur collège du Brabant wallon, mais bien trois députés MR et un Engagé.

Tanguy Stuckens (MR) restera président du collège provincial du Brabant wallon, et sa co-listière Sophie Keymolen rempile également. Ils sont rejoints dans l’exécutif par le bourgmestre sortant de La Hulpe, Christophe Dister. Le député provincial des Engagés est Benjamin Goes.

Postes

Le 14 novembre, les Engagés avaient annoncé que Maha Karim-Hosselet serait la deuxième députée provinciale de leur parti. Il n’en sera rien. “Maha Karim-Hosselet aura un rôle stratégique en assurant la présidence de l’intercommunale économique du Brabant wallon (InBW). Le MR assurera la présidence de l’intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW)”, indique le communiqué du MR Brabant wallon.

Cédric du Monceau de Bergendael (Les Engagés) présidera le conseil provincial durant la première partie de la législature, avant de céder le relais à Olivier Vanham (Les Engagés).

“L’accord donne un élan neuf de vitalité, de proximité et d’efficience au niveau provincial, dans la droite ligne des déclarations politiques communautaires et régionales. Il permet d’assurer une cohérence et une efficacité d’actions politiques au service des 27 communes, des spécificités du territoire et au bénéfice des citoyens brabançons, dans une logique de supracommunalité (…) Les deux partis se réjouissent de l’issue finale des négociations et sont résolus à œuvrer dans le respect mutuel”, indique encore le communiqué du MR brabançon wallon.