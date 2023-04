Bonne nouvelle, l’économie va mieux que prévu

L’Ires table sur une croissance de 1,2% cette année. C’est bien plus que les 0,2% annoncés en janvier.

C’est presque le ciel bleu. L’Ires, l’institut de recherches économiques et sociales de l’UCLouvain, table désormais sur une croissance de 1,2% cette année. Du moins s’il n’y a pas d’accident du côté de l’inflation et du système financier et si la tension géopolitique ne s’aggrave pas. En janvier, l’institut ne prévoyait qu’une croissance de 0,2%.

“C’est une révision assez radicale”, commente Vincent Bodart, professeur d’économie et chercheur à l’Ires. Une révision qui est surtout importante en ce qui concerne le diagnostic, ajoute-t-il. “Voici trois mois, il y avait la perspective d’une récession fin 2022, début 2023. Aujourd’hui, ce scénario est remis en question. Et le principal élément qui nous amène à cette révision est essentiellement le fait que les prix de l’énergie sont restés bas. La situation se stabilise. Et les marchés anticipent que les prix resteront stables sur l’ensemble de l’année.” L’Ires envisage un prix moyen du baril aux alentours de 76 dollars cette année.

Emplois en hausse

Voilà qui enlève donc un grand poids des épaules des ménages et des entreprises. On le voit d’ailleurs, les indices de confiance ont sensiblement remonté. Ce tonus retrouvé devrait permettre d’avoir un marché de l’emploi toujours aussi solide: l’Ires table sur une augmentation de 48.600 personnes. Une augmentation insuffisante toutefois pour absorber la hausse de la population active. Dès lors, le taux de chômage devrait s’afficher à 5,8% fin de cette année, contre 5,6% fin 2022.