Arizona: la super-note socio-économique au frigo jusqu’à vendredi

Les négociateurs de la coalition Arizona ne discuteront pas de la super-note socio-économique du formateur Bart De Wever d’ici vendredi.

Ces mercredi et jeudi, les discussions porteront sur une liste de nœuds concernant d’autres thématiques. Entre-temps, des éléments de cette super-note ont fuité dans la presse. Cette nouvelle super-note a été présentée la semaine dernière par le formateur. Elle n’a pas été bien accueillie par Vooruit, ni, dans une moindre mesure par Les Engagés et le CD&V.

“Conner Rousseau a déjà fait beaucoup de concessions”

Les socialistes flamands dénoncent notamment le retour d’une réduction nette des impôts (tax cut) à la place d’un glissement de fiscalité (tax shift). Vooruit craint que les recettes perdues ne soient compensées par la réforme des pensions, déjà fort importante. Les socialistes sont par ailleurs convaincus que leur président Conner Rousseau a déjà fait beaucoup de concessions et que cette attitude constructive est loin d’être récompensée dans la nouvelle note du formateur. Une première réunion autour de cette super-note a eu lieu dimanche, mais Bart De Wever a dû s’en tenir à des discussions bilatérales.

Le point le plus sensible de la formation

Depuis lors, les discussions sur ce thème sont à l’arrêt, signe qu’il s’agit du point le plus sensible de la formation du gouvernement fédéral. Il est possible que de nouvelles négociations aient lieu le week-end prochain, même si l’ambiance ne semble pas optimale pour le moment. En attendant, plusieurs mesures figurant dans la note ont fuité dans la presse. Le taux d’imposition des plus-values ​​sur les actions – une demande de Vooruit – a été réduit de 10% à 5%, avec une exonération cependant réduite, passant de 10.000 à 6.000 euros. En outre, les salaires nets de ceux qui travaillent n’augmenteraient qu’à partir de 2027, via une augmentation de la quotité exemptée d’impôt.