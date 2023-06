L’échevine Ans Persoons remplace Pascal Smet au gouvernement bruxellois

L’échevine de la Ville de Bruxelles Ans Persoons (Vooruit) remplacera Pascal Smet et deviendra la nouvelle secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme, aux Relations européennes et internationales, au Commerce extérieur et à l’Aide médicale urgente. C’est ce qu’a annoncé Vooruit ce lundi.

La décision a été prise par Vooruit ce lundi après-midi. Ces derniers jours, Ans Persoons était citée aux côtés de Hannelore Goeman, la cheffe de file des socialistes au parlement flamand, comme favorite pour remplacer Pascal Smet.

Pascal Smet avait annoncé sa démission dimanche à la suite de la polémique qui a entouré l’accueil d’une délégation iranienne à Bruxelles dans le cadre d’une réunion internationale consacrée à l’urbanisme.

Ans Persoons déclare vouloir continuer les efforts de Pascal Smet. Elle annonce ses priorités par voie de communiqué : “Des logements abordables, un espace public vivable et une ville solidaire pour tous les Bruxelles, telles sont nos priorités.”

« Mon héritage politique est entre de bonnes mains.” Pascal Smet

L’ancien Secrétaire d’État, Pascal Smet a réagi à la nouvelle : “Ans va s’acquitter de cette tâche avec brio. Elle a une grande expérience en tant qu’échevine, elle est à l’aise dans le secteur de la culture et de la jeunesse et elle connaît les dossiers de l’urbanisme. Mon héritage politique est entre de bonnes mains.”

« Une femme forte »

Dans un communiqué, le président de Vooruit Conner Rousseau a décrit la nouvelle secrétaire d’Etat comme une « femme forte ». « Je suis certain qu’elle assumera cette mission avec beaucoup de responsabilité. » Il a également remercié le prédécesseur de Mme Persoons, Pascal Smet, « pour son grand engagement en faveur de Bruxelles, de la Flandre et de notre mouvement ». « Sa décision courageuse de faire passer la responsabilité politique et la décence avant les jeux politiques mérite d’être saluée. »

Ans Persoons (44 ans) était auparavant échevine de la ville de Bruxelles. Elle était chargée de l’urbanisme, de l’espace public, de l’enseignement néerlandophone et des affaires néerlandophones.

Ans Persoons est née à Anvers (1979). Elle a étudié l’histoire à Gand (UGent) et les sciences politiques à Paris (Sciences Po Paris).

Renforcement de la position de Bruxelles en tant que capitale de l’Europe

Après avoir obtenu son diplôme, Ans Persoons a travaillé, entre autres, au Bureau de liaison Bruxelles-Europe sur l’intégration de la communauté internationale dans la ville et le renforcement de la position de Bruxelles en tant que capitale de l’Europe. Elle a également été présidente de l’antenne bruxelloise de sp.a et présidente du conseil d’administration de l’asbl qui gère l’Atomium.

En 2012, elle se présente aux élections communales et est élue. Persoons devient ensuite échevine des Affaires néerlandophones, des Contrats de quartier et de la Participation.

20 ans à Bruxelles

En 2017, elle démissionne de cette coalition suite au scandale du Samusocial et à la démission du bourgmestre Yvan Mayeur. Ses pouvoirs ont été transférés à d’autres échevins. Lors des précédentes élections de 2018, elle a tiré la liste civique Change.Brussels. Ce mouvement a depuis fusionné en one.brussels – Vooruit.

Persoons vit depuis à Bruxelles depuis près de 20 ans. Après 10 ans dans le pentagone, elle a déménagé à Laeken il y a quelques années. Son compagnon est britannique et ils ont deux filles, Frances (2014) et Robyn (2017). Persoons a notamment publié un « guide de survie » pour les nouveaux Bruxellois afin de leur apprendre à vivre dans la capitale.