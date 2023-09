Accord entre Airbus et Sabena Aerospace sur une ligne de maintenance pour les huit A400M

L’avionneur Airbus et la société Sabena Aerospace Engineering ont signé un protocole d’accord en vue d’une collaboration industrielle pour la mise en place d’une ligne de maintenance aéronautique en Belgique pour soutenir la flotte belgo-luxembourgeoise d’avions A400M, a-t-on appris mercredi dans un communiqué.

« Cette ligne de maintenance permettra d’effectuer des contrôles de maintenance légère (C-Light) et lourde (C-Heavy) de la flotte commune », expliquent Airbus et Sabena Engineering.

« Au total, huit avions bénéficieront de cet accord qui soutiendra également le développement de l’industrie de la défense en Belgique au cours des cinq prochaines années en créant des emplois et en favorisant le développement de qualifications et de compétences de haut niveau dans le domaine des opérations de maintenance d’avions militaires dans le pays, tout en combinant l’expertise d’Airbus et de la Sabena », poursuivent les deux partenaires.

Partenariat profond

« La signature de ce MoU (pour Memorandum of Understanding ou accord-cadre, NDLR) est véritablement le reflet du partenariat profond de plus de 50 ans entre Sabena Engineering et la Force aérienne belge, et la mise en œuvre de la vision stratégique de la Défense belge visant à développer davantage la base industrielle et technologique de défense belge (BITD) », affirme le CEO d’Orizio Group, la société holding de Sabena Engineering, Stéphane Burton, cité dans le communiqué.

Cela renforce également le partenariat avec Airbus qui existe déjà sur l’A400M depuis 2017 et contribue à la stratégie d’Orizio Group de développer ses activités de maintenance de gros porteurs à l’aéroport de Bruxelles., a-t-il ajouté.

La Défense salue l’accord

La ministre de la Défense, Défense, Ludivine Dedonder, a également salué un accord « qui garantit la maintenance de notre flotte belgo-luxembourgeoise d’A400M en Belgique et « renforce notre flotte opérationnelle ainsi que notre industrie belge et notre autonomie stratégique ».

L’avion de transport militaire A400M Atlas, dont le premier exemplaire sur huit commandés a été livré à l’escadrille belgo-luxembourgeoise en octobre 2020, a définitivement remplacé les vénérables C-130 en décembre 2021. Le huitième et ultime appareil est attendu à l’aéroport militaire de Melsbroek, qui abrite le 15e wing de transport de l’armée belge, d’ici la fin de l’année.