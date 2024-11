A quand un ministère de l’efficacité gouvernementale en Belgique?

La nomination d’Elon Musk par Donald Trump donne des idées à certains en Belgique, notamment dans les rangs libéraux flamands. Une évidence alors que les négociations fédérales ne cessent de patiner?

La nomination d’Elon Musk à la tête d’un ministère de l’efficacité gouvernementale fait couler de l’encre et suscite des envies en Belgique. Notre pays, dont la lourdeur administrative et gouvernementale est souvent décriée, aurait bien besoin d’une telle cure de minceur, estiment certains.

“C’est une bonne idée, souligne Eva De Bleeker, président de l’Open VLD. Notre appareil d’État a également besoin d’être dégraissé. Tant au niveau des coûts que des nombreuses réglementations qui ralentissent notre économie.”

Les libéraux flamands, qui détiennent toujours le Seize avec Alexander De Croo, retrouvent un franc-parler plus tranché depuis leur lourde défaite électorale. Ils sont été approchés pour une coalition Lagon au fédéral, mais Bart De Wever poursuit sa quête de l’Arizona avec les socialistes flamands.

“Démanteler la bureaucratie”

“Nous devrions avoir un tel ministère en Belgique”, lance l’économiste Geert Noel, CEO d’Econopolis, en lançant un sondage sur X à ce sujet. Quelque 92% des 2390 personnes interrogées (ce qui n’a évidemment aucune valeur scietifique) répondent positivement.

“Je pense que le président Donald Trump a été bien inspiré en créant un Ministère de l’efficacité de l’État, écrit Carl-Alexandre Robyn, ingénieur-conseil en valorisation de start-up, sur Linkedin. C’est une très bonne initiative dont aurait grandement besoin l’État belge gorgé de kyrielles d’administrations publiques communautaires, régionales, provinciales, communales, fédérales et d’une armée mexicaine de ministres et de mandataires politiques.”



Il trouverait judicieux de “démanteler la bureaucratie pléthorique belge: un nombre indécent de ministres et de secrétaires d’État, un nombre outrancier de “cabinettards”. “Rêvons également d’un Ministre de l’efficacité gouvernementale belge qui aura l’audace (comme le propose Elon Musk, futur ministre du futur gouvernement Trump II) de publier un classement des dépenses les plus terriblement stupides des ministères belges…” conclut-il.

Le propos est tranché. La nouvelle majorité wallonne MR- Engagés n’est pas aussi radicale, mais elle a mis en oeuvre un dégraissage de la fonction publique (non-remplacement des départs à la retraite, suppression de CDD…) et prêche une culture de “l’évaluation” pour réduite les subsides inutiles. Pas de ministre de l’efficacité gouvernementale, toutefois, das le casting du gouvernement Dolimont.

Partager les “bonnes pratiques”

En France également, la décision trumpiste séduit, un ministre en l’occurence. “Félicitations pour avoir accepté ce grand défi Elon Musk!, a salué le ministre français de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian. J’ai hâte de partager les bonnes pratiques pour réduire l’excès de bureaucratie, la paperasse, et repenser les organisations publiques au bénéfice de l’efficacité des fonctionnaires.”

“On pensait que le trumpisme en France se limitait à l’extrême droite, raille Olivier Faure, secrétaire général du PS français. On se trompait. Nous avons G. Kasbarian le Elon Musk français sans l’électricité.”

En Belgique, Paul Magnette n’a pas encore dénoncé l’idée.