20 millions pour les syndicats

L’indemnité d’administration perçue par les syndicats pour assurer le paiement des indemnités de chômage est insuffisante. Le gouvernement a validé une rallonge de 20 millions sur deux ans.

Le rapport de l’Onem est clair: l’indemnité d’administration perçue par les syndicats pour assurer le paiement des indemnités de chômage est insuffisante. Par exemple, pour les trois grands syndicats, la perte cumulée était de 10 millions en 2010, de 40 millions en 2018 et de 28 millions en 2019. Cette situation s’est améliorée pendant le covid (davantage de chômeurs et économies d’échelle possibles): les frais de fonctionnement furent donc positifs en 2020 pour la CSC et la FGTB et légèrement négatifs pour la CGSLB.

Malgré ce sursaut, l’Onem indique que depuis les années 1990 et le nouveau mode de calcul, le résultat cumulé est négatif pour tous les syndicats qui gèrent 6 millions d’indemnisations annuellement, pour 940.000 à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (Capac). Face à ce rapport, le gouvernement a validé une rallonge de 20 millions sur deux ans aux syndicats.