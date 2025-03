Volvo EX30 Cross Country, esprit d’aventure et accent belge

Née voilà un an et fabriquée actuellement en Chine, la petite Volvo électrique aura bientôt l’accent belge : l’EX30 sera en effet produite à Gand dès ce printemps.

Et à l’appel des beaux jours, le modèle enfile sa parure outdoor, avec cette nouvelle variante Cross Country qui retrousse ses pantalons (garde au sol rehaussée) pour affronter les chemins boueux et placarde sa carrosserie de protections en plastique (sur les passages de roues et les boucliers avant/arrière). Tout cela lui donne un petit air baroudeur.

À bord, par contre, rien ne change par rapport aux EX30 “ordinaires”. On retrouve un mobilier très épuré, voire un peu trop : il n’y a pas de tableau de bord derrière le volant ni pratiquement plus aucun bouton physique ; tout se commande via la tablette tactile centrale. Et si les plastiques et garnitures sont fabriqués en matériaux recyclés, certains habillages nous éloignent des standards premium que l’on attend de la marque. Mais l’ambiance zen typiquement scandinave est bien au rendez-vous.

La puissance aussi, puisque cette déclinaison Cross Country n’est pour l’heure proposée qu’en haut de gamme de plus de 400 ch à transmission intégrale. Le châssis est légèrement assoupli mais préserve un bon compromis confort/tenue de route. Si la garde au sol rehaussée permet d’affronter les allées cahoteuses, cette petite Volvo n’a cependant pas les capacités ni la robustesse d’un vrai tout terrain.

La parure Cross Country impose un supplément de 2.000 euros par rapport à une EX30 ordinaire et le prix final est salé en raison de la puissance et de l’équipement très riche.

Le châssis rehaussé dégrade aussi légèrement l’aérodynamisme, ce qui se traduit par une consommation électrique plus élevée et une autonomie en régression d’environ 20 km. Jouer les aventuriers impose des concessions…

Notons qu’une Cross Country moins puissante devrait être disponible à terme pour faire baisser la note.

Volvo EX30 Cross Country – exterior

– 2 moteurs électriques synchrones, 428 ch (315 kW) / 543 Nm ;

– quatre roues motrices ;

– batterie : 65 kWh nets, temps de charge : 35 h sur prise domestique, 4 h sur borne AC (chargeur 22 kW) ; 10-80% en 27 min. sur borne DC (153 kW max.) ;

– longueur : 4,23 mètres,

– poids : 1.908 kg Performances :

– vitesse maxi : 180 km/h (bridage) ;

– 0-100 km/h en 3,7 s ;

– autonomie officielle/réelle de l’essai : 427 km/ ± 305 km ;

– consommation officielle : 18,7 kWh/100 km ;

– rejets CO2 : 0 g/km Prix : 57.250 euros ; déductibilité fiscale : 100%

Les + :

– Look dans le vent ;

– équipement de série ;

– tenue de route équilibrée ;

– bon rapport gabarit/habitabilité ;

– nombreux rangements ;

– multimédia Android Automotive plaisant

Les – :

– Prix et consommation en hausse ;

– autonomie en baisse ;

– ergonomie du “tout à l’écran” ;

– choix de certains matériaux ;

– confort d’assise (plancher haut, sièges bas) ;

– coffre limité

