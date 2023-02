Volkswagen ID. Buzz: l’esprit hippie, sans fumée

Avec son gros écusson VW sur le nez et sa carrosserie bicolore (en option), ce bus fait un clin d’oeil au premier combi (T1) né en 1950 et qui a véhiculé plus tard le mouvement hippie.



Mais le nouveau venu vit avec son temps et ne boit plus d’essence: il carbure à l’électricité et ne laisse plus planer aucune fumée dans son sillage. A bord, c’est moderne, mais la politique du « tout tactile » n’est pas des plus ergonomiques. On déplore aussi les plastiques bas de gamme dans les parties basses du mobilier. Pas de quoi gâcher l’ambiance, d’autant que les rangements sont vastes et nombreux.

La banquette arrière coulisse et s’incline mais on ne trouve pas de sièges individuels comme dans un Multivan. Le coffre est spacieux mais la banquette ne se rabat pas dans le plancher et ne peut pas non plus être ôtée du véhicule. Pour obtenir une surface de chargement plane, il faut donc installer un faux plancher derrière, qui réduit la hauteur de charge. Une contrainte imposée par la grosse batterie nichée sous les sièges.

Poids éléphantesque

Malgré son poids éléphantesque (2,5 tonnes), ce bus propulsion à moteur arrière présente un comportement routier agréable et équilibré, avec un train avant léger et agile. On apprécie aussi la position de conduite surélevée qui offre une vue panoramique sur le trafic. L’amortissement nous a par contre semblé trop ferme et un brin rebondissant sur certaines irrégularités. On regrette aussi que cette version « courte » ne dispose que de cinq places. Pour les sept places, il faudra attendre la variante allongée, prévue pour cette année.

Bien sûr, les irréductibles du Combi T1 diront que ce lointain descendant ne partage rien en commun avec son ancêtre et que, vu son prix, il a plutôt l’esprit hipster que hippie. Mais durant cet essai, ce Buzz a fait se retourner bien des têtes sur son passage et a imprimé un grand sourire sur notre visage. Une touche de gaieté bienvenue dans un monde de l’automobile peuplé de SUV formatés.