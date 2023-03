Volkswagen ID.3: Liftée et revalorisée

L’ID.3, la compacte électrique de VW, née en 2019, reçoit un lifting de mi-carrière.

Dehors, la face avant est légèrement redessinée. A bord, à la demande des clients, le constructeur dit avoir rehaussé le niveau de qualité avec des plastiques plus “moussés”. Il a aussi amélioré le fonctionnement du système multimédia (structure des menus, performance de la commande vocale) dont l’écran passe de 10 à 12 pouces.

Le planificateur d’itinéraire a aussi été peaufiné et le système Plug&Charge permet de charger sans badge ni carte, la voiture étant reconnue lorsqu’elle est raccordée à une borne.

Pas de changement sous le plancher arrière: on retrouve le moteur de 204 ch, associé au choix à deux batteries: 58 kWh (autonomie annoncée de 426 km, 47.155 euros) et 77 kWh (546 km, 60.750 euros).

On attend à terme une plus petite batterie d’entrée de gamme et aussi des versions bimoteurs.