Voitures neuves: des ventes quasi-stagnantes

D’après la fédération des constructeurs automobiles (ACEA), il s’est vendu l’an dernier 10,6 millions de voitures neuves en Europe, soit une quasi-stagnation (+ 0,8%) par rapport à 2023.

Le moteur à essence reste le plus populaire (33,3%), devant l’hybride (30,9% pour les “auto-rechargeables” et 7,1% pour les plug-in), l’électrique (13,6%) et le diesel (11,9%), les 3,1% restants étant essentiellement composés de gaz (LPG, CNG).

Les ventes d’électriques ont chuté de 5,9% en moyenne en Europe (mais ont augmenté de 36,9% en Belgique).

Dans notre pays, on a enregistré un total de 476.675 immatriculations de voitures neuves l’an dernier (- 6%). Chez nous, l’essence reste majoritaire (41,7%), devant l’électrique (28,5%), l’hybride plug-in (15%), l’hybride auto-rechargeable (9,2%) et le diesel (4,9%).