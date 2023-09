Voiture électrique: une nouvelle marque chinoise en vente en Europe

Zeekr, un fabricant chinois de voitures électriques de la gamme Geely, sera disponible en Europe.

Zeekr est une filiale de Geely, plus connu pour être le détenteur de la marque suédoise Volvo mais aussi de Polestar et Lynk & Co. Deux modèles du nouveau venu chinois sont disponibles à la commande depuis plusieurs semaines. Sept autres modèles seront ajoutés d’ici 2025. Les premières livraisons sont prévues en novembre en Suède et aux Pays-Bas, et les ventes débuteront également en Allemagne. Et d’ici 2025, le constructeur mise sur des ventes dans l’ensemble de l’Europe.

Le design rappelle celui de la Porsche Panamera

La première voiture de Zeekr est la Zeekr 001, une berline électrique dont le design rappelle celui de la Porsche Panamera qui a été présentée en avril 2021. Elle dispose d’une autonomie de 600 km selon le constructeur et de performances impressionnantes, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

Zeekr a également annoncé son intention de développer une plateforme de mobilité intelligente basée sur l’IA, qui permettra des services de conduite autonome, de partage de voitures et d’autres solutions de mobilité innovantes.

Le siège européen de Zeekr sera basé à Amsterdam (Pays-Bas), a précisé la marque qui dispose déjà d’un centre de recherche et développement en Europe à Göteborg (Suède).

Zeekr a pour maison mère le chinois Geely, dont le patron Li Shufu est l’un des principaux actionnaires de l’allemand Mercedes-Benz Group