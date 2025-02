Vignette Crit’Air en France : attention à ne pas payer trop cher

Depuis janvier 2025, plusieurs villes et périphéries en France ont introduit à leur tour la vignette Crit’Air. Chaque véhicule entrant dans ces zones à circulation restreinte doit en avoir une collée sur le pare-brise. Et si personne ne devrait payer plus de 5 euros pour l’obtenir, ce n’est pas toujours le cas.

Depuis janvier 2025, 43 zones à circulation restreinte ont été ajoutées en France. Elles concernent des agglomérations de plus de 150 000 habitants et se sont ajoutées aux Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) déjà existantes. Des zones qui visent à réduire la pollution de l’air en restreignant la circulation des véhicules les plus polluants. Pour pouvoir circuler dans ces zones, il faut obtenir une vignette Crit’Air.

Qu’est-ce que la vignette Crit’Air ?

La vignette Crit’Air est un certificat qualité de l’air qui classe les véhicules en six catégories, de 0 (verte) pour les véhicules électriques à 5 (gris) pour les véhicules les plus polluants. Ce classement est basé sur les émissions de polluants atmosphériques du véhicule.

Elle doit être demandée pour tous les véhicules, y compris les neufs et les électriques, pour peu que l’on circule dans des zones où elle est obligatoire. En effet, les contrôles sont visuels. Ce qui fait que la police et les radars doivent pouvoir voir la vignette sur le pare-brise, idéalement en bas à droite. Et ne pas s’en procurer peut coûter cher. Un oubli entraîne des amendes allant de 68 à 135 euros, selon le type de véhicule.

Où la vignette est-elle obligatoire ?

Les ZFE-m étant instaurées dans plusieurs grandes agglomérations françaises cela risque d’impacter la route vers les vacances. Parmi les zones touristiques concernées, on trouve Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Lille ou encore Strasbourg. Dans certaines villes, le périphérique ou une partie de celui-ci est également concerné. Ainsi, si vous vous rendez de Belgique aux Alpes, vous aurez besoin de la vignette Crit’Air pour le périphérique de Paris, mais aussi pour une partie du périphérique à Lyon et certaines routes et vallées autour de Grenoble. En revanche, si vous ne faites que transiter par autoroute (A6, A7, A43, A48, etc.), vous n’avez pas besoin de vignette, car les autoroutes ne sont pas concernées par la ZFE.

Si vous allez skier en France, n’oubliez pas non plus la loi Montagne II, en vigueur du 1ᵉʳ novembre au 31 mars dans certaines régions alpines. Ainsi chaînes ou pneus hiver sont obligatoires dans certaines zones comme la Savoie, la Haute-Savoie ou l’Isère.

Voir carte générale de ZFE :

Vous trouverez une liste complète et à jour des ZFE-m sur le site officiel de la vignette Crit’Air.

Pour se simplifier la tâche, il est aussi conseillé de vérifier son trajet à l’avance sur Waze ou Google Maps, où les zones sont normalement indiquées. L’option la plus sûre, au regard de l’expansion conséquent du nombre de zones, reste toutefois de commander la vignette. Elle est valable pendant toute la durée de vie du véhicule et coûte moins de 5 euros.

(Photo by Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images)

Attention aux vignettes trop chères et aux vendeurs frauduleux

Le coût de la vignette est de 3,11 euros, auquel s’ajoutent les frais d’affranchissement. Depuis le 1er janvier 2025, le tarif total est de 3,81 euros pour un envoi en France métropolitaine et 4,91 euros pour un envoi à l’étranger.

Cependant, plusieurs sites proposent ce service en prenant en charge la partie administrative, mais à des prix pouvant être jusqu’à cinq fois supérieurs au tarif officiel, précise Test Achat. Si cela peut sembler plus pratique et que l’intention n’est généralement pas frauduleuse, la démarche n’est pas si complexe qu’elle nécessite un intermédiaire avec une telle majoration. Un seul conseil donc : commandez directement votre vignette sur le site officiel Crit’Air.

Pour faciliter les démarches, ayez à portée de main une copie numérique (scan ou photo) de votre certificat d’immatriculation. Les formats acceptés sont PDF, PNG ou JPEG, avec une taille maximale de 2 Mo. Le paiement est simple : carte de crédit, carte de débit et PayPal sont acceptés.

Enfin, il faut anticiper. Idéalement, faites la demande au moins deux semaines à l’avance pour être certain de recevoir votre vignette à temps. Après confirmation de votre commande, la vignette est envoyée par courrier, ce qui peut prendre jusqu’à 10 jours. Au pire, elle pourra toujours servir à Pâques ou pour cet été.