Une ONG a la solution pour multiplier les voitures électriques d’occasion à 10.000 euros 

Si les entreprises de leasing accélèrent l’électrification de leur flotte, de nombreux citoyens européens pourraient avoir accès à des véhicules électriques beaucoup moins chers, selon un nouveau rapport de l’organisation Transport & Environment (T&E).

Le secteur du leasing automobile fournit de nombreuses voitures d’occasion. Quatre voitures sur dix arrivant chaque année sur le marché de l’occasion dans l’UE sont en effet des voitures de leasing qui ont été utilisées 3 à 4 ans. Si ces entreprises électrifient plus rapidement leur flotte, elles pourraient accélérer la transition à zéro émission sur le marché de l’occasion et permettre aux citoyens d’acquérir une voiture électrique à bas prix, rapporte l’organisation Transport & Environment (T&E).

Huit millions de véhicules électriques d’occasion à 10.000 euros sur les routes

Aux taux actuels d’électrification, 33 millions de foyers de l’UE auront accès à des voitures électriques d’occasion à partir d’aujourd’hui jusqu’en 2035. Mais, si le secteur de la location accélère l’adoption des véhicules électriques, cela augmenterait de 56 %, jusqu’à toucher 51 millions de foyers, selon ce nouveau rapport de T&E.

Cette accélération permettrait à pas moins de 18 millions de foyers supplémentaires d’économiser de l’argent sur leurs dépenses automobiles. Huit millions de ces voitures électriques d’occasion coûteraient alors 10.000 euros ou moins à l’achat, ce qui est le prix moyen payé par les ménages à revenu faible et moyen pour une voiture d’occasion.

Aujourd’hui, près de huit Européens sur dix achètent leur voiture en seconde main, dont environ 90 % des groupes à revenu faible et moyen. Parmi les groupes à revenu plus élevé, le pourcentage est encore significatif (62 %), selon les données chiffrées de T&E.

Une voiture électrique d’occasion a en effet des coûts de possession bien inférieurs à ceux d’une voiture à essence d’occasion, selon une étude du groupe de consommateurs BEUC. Les ménages peuvent économiser près de 6 000 euros sur 7 ans en passant à l’électrique plutôt qu’en achetant de l’essence.

Ne louer que des véhicules électriques

Dans ce contexte, l’organisation appelle les sept plus grandes entreprises de location en Europe* à s’engager à abandonner progressivement les voitures à essence et à ne louer que des véhicules électriques à batterie (VEB) déjà à partir de 2028. Le secteur dans son ensemble devrait le faire d’ici 2030.

« L’arrivée massive de voitures électriques abordables sur le marché de l’occasion est possible… et les entreprises de location détiennent les clés pour cela. S’ils passent plus rapidement au vert, les familles européennes feront de même, pour un coût moindre. Il n’est pas exagéré de dire que les entreprises de location peuvent accélérer et démocratiser la voiture électrique pour les 80 %. Leur devoir est à la fois environnemental et social », explique Stef Cornelis, « Director Electric Fleets » au sein de T&E.

Les entreprises de leasing n’encouragent pas assez le passage au vert

La recherche de T&E a cependant montré que les principales entreprises de leasing automobiles européennes* ne s’engagent pas assez rapidement dans la transition vers les voitures électriques. Pour preuve: aucune des plus grandes entreprises de location en Europe n’a fixé de date pour éliminer progressivement les voitures à essence de leur flotte. Leur adoption de véhicules électriques à batterie est simplement alignée sur l’ensemble du marché. Par ailleurs, une enquête sous couverture de T&E en France et en Allemagne montre également que le personnel commercial des entreprises de location n’encourage pas toujours les clients à passer à l’électrique.

Basée à Bruxelles, Transport & Environment est une ONG indépendante de poids. Fondée il y a une trentaine d’années, elle se donne comme mission d’encourager la transition des véhicules thermiques aux électriques à partir de 2035. Elle publie régulièrement des études et des recommandations de plus en plus citées par les médias pour que les bateaux, les voitures, les autocars ou les camions passent à des motorisations sans émission.

* Les entreprises analysées dans le rapport sont Volkswagen Financial Services, Mobilize Financial Services, ALD I LeasePlan (rebaptisé Ayvens le 16 octobre 2023), Arval, Leasys, Alphabet et Athlon.