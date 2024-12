Le marché du vélo électrique reconditionné est en plein boom. Upway entend bien jouer un rôle clé dans cette dynamique. L’entreprise française, qui s’est implantée en Belgique depuis deux ans, propose des solutions abordables et durables pour faciliter l’accès à la mobilité électrique.

La société Upway a été fondée en France en 2021 par deux anciens managers d’Uber, Stéphane Ficaja et Toussaint Wattine. Elle s’est donnée pour mission de rendre la mobilité en deux-roues électriques accessible au plus grand nombre et cela, de façon durable.

Active depuis deux ans en Belgique, la première plateforme européenne de vélos électriques remis à neuf a inauguré au printemps dernier un centre de reconditionnement de vélos électriques baptisé « UpCenter” , le premier du genre en Belgique. Des centaines de vélos électriques sont stockés dans cet atelier de 2 500 m2. Ils proviennent de particuliers, de magasins de vélos ou de sociétés de location. Ils y sont révisés ou réparés, lavés, photographiés, emballés et expédiés aux consommateurs. Avec une équipe de 15 à 25 mécaniciens et manutentionnaires, l’Upcenter est capable à l’heure actuelle de reconditionner jusqu’à 2 000 vélos par mois.

Grégory de Vroey, General Manager pour le Benelux

Upway collabore avec plus de 800 magasins partenaires en Belgique et aux Pays-Bas – parmi eux Lucien, Bike Republic ou encore Raida – pour la reprise et le recyclage des vélos électriques. “Pour nous, il était essentiel de nous implanter en Belgique afin de nous rapprocher de nos partenaires et de nos clients,” explique à Trends Tendances Grégory de Vroey, promu General Manager pour le Benelux en aout dernier.

Un marché en pleine expansion

Le vélo électrique s’impose progressivement comme une solution de mobilité incontournable en Belgique. Les ventes de vélos en 2023 concernaient dans 51,2% des cas un modèle électrique, selon une estimation formulée par la fédération de la mobilité Traxio. Le vélo électrique a connu une croissance fulgurante l’an dernier, entre autres parce que de plus en plus de personnes utilisent un vélo pour leur trajet domicile-travail. Mais l’électrification s’observe aussi dans le segment loisirs. D’après des données de la fédération, 8.154 vélos de course électriques ont été vendus en 2023 contre 4.697 en 2022.

350 marques

Toutefois, leur coût assez élevé reste un frein pour les consommateurs. Upway répond à ce défi en offrant des vélos reconditionnés de qualité – plus de 350 marques variées telles que Gazelle, Cube, Trek, Giant, Stromer, Riese & Müller – à des prix abordables et pour tous les usages, des vélos-cargos aux vélos de course en passant par les vélos tout-terrain et les speed pedelecs. Par ce biais, un vélo électrique reconditionné peut coûter jusqu’à 60 % moins cher qu’un vélo neuf. “Nous proposons un Speed Pedelec de la marque Stromer, vendu neuf entre 7 000 et 8 000 euros, pour un budget situé entre 2 500 et 3 100 euros”, illustre le responsable. D’autres modèles sont affichés sur l’e-shop aux alentours des 2000 euros, dont un Cube vendu neuf 3500 euros à -42%. Il est déjà possible d’acquérir un vélo à assistance électrique à moins de 1000 euros.

Le prix idéal du reconditionné

Grégory De Vroey nous détaille la manière dont est calculé le prix des vélos reconditionnés. “Le prix idéal est défini en fonction du prix de vente du vélo neuf et de la demande sur le marché. Ce prix d’achat est ajusté en tenant compte de la marge nécessaire pour le reconditionnement. Il est calculé toutes les deux semaines à partir de données internes, comme les ventes et les cycles de reconditionnement, mais aussi à l’aide d’outils externes comme les Google Trends, pour analyser la popularité des marques de vélos en ligne.”

Transparence et qualité

La transparence est un élément central de la démarche d’Upway pour gagner la confiance des consommateurs. Chaque vélo est soumis à un contrôle rigoureux, incluant notamment une évaluation complète de ses composants (moteur, freins, cadre), ainsi qu’un examen précis de la batterie, assure la société. Si sa capacité est inférieure à 80 %, elle est reconditionnée ou remplacée pour garantir une autonomie optimale. De plus, chaque vélo bénéficie d’une garantie d’un an, couvrant les éventuels défauts liés au reconditionnement. “Notre mission principale est d’offrir des vélos électriques reconditionnés de qualité, tout en restant transparents sur leur état et leur prix. Cela permet de répondre aux besoins des clients, tout en assurant la durabilité de nos produits,” commente Grégory de Vroey. “En fonction des besoins du client, il n’est pas toujours nécessaire d’avoir une batterie avec une capacité maximale, cela peut être une option plus abordable sans compromettre l’usage”, ajoute-t-il.

Un programme de reprise avantageux

Afin de faciliter la transition vers le reconditionné, Upway a mis en place un programme de reprise via différents canaux. Les particuliers peuvent ainsi proposer leur vieux vélo sur le site web Upway : «En envoyant des photos du vélo en ligne, dans les 24 heures, vous recevez une offre sans engagement de notre part », explique Grégory De Vroey.

L’entreprise souhaite aussi construire un écosystème durable avec tous les acteurs de l’industrie du vélo, y compris les détaillants et les fabricants, qu’elle ne considère pas comme des concurrents mais bien comme des partenaires. Elle en compte 450 en Belgique. Ces magasins proposent un prix de rachat pour un ancien vélo électrique, en échange d’une réduction immédiate sur l’achat d’un vélo neuf (en moyenne 1300 euros). Les vélos récupérés de cette manière au sein du réseau sont alors envoyés à l’UpCenter de Malines pour être remis en ordre et se retrouver en vente sur le site d’Upway.

Les vélos-cargos électrique ont énormément de succès.

Le boom du leasing vélo

Pour Grégory de Vroey, le potentiel du marché est énorme en Belgique et en Europe. “La Belgique a réalisé un travail considérable pour rattraper son retard en la matière. Elle se positionne désormais plutôt bien sur le marché européen, même si des disparités subsistent entre certaines villes. Il reste encore beaucoup à faire, mais le gouvernement met en place des mesures pour encourager l’adoption du vélo. Par exemple, il existe des compensations kilométriques pour les trajets domicile-travail, ainsi que des solutions de leasing en entreprises via les plan cafétéria qui rendent le vélo électrique beaucoup plus abordable et facilitent son adoption”, salue le General Manager d’Upway Benelux Upway collabore avec o2o pour le leasing de vélos d’occsasion et est en pourparlers avec d’autres partenaires.

La location de vélos via l’employeur est en forte hausse grâce à l’avantage fiscal. D’après De Tijd, le prix moyen de catalogue d’un vélo acheté par les employés en 2024 via l’employeur s’élève à 4.942 euros. “Grâce à ce système, le vélo peut être jusqu’à 40 % moins cher pour l’employé”, explique Geert De Rycke, PDG d’O2o Bicycle Leasing au quotidien flamand. Les modèles plus chers sont particulièrement en forte demande. Le nombre de vélos cargos a ainsi plus que doublé par rapport à 2022 tandisque le nombre de speedpedelecs a augmenté de 50 %.

Des disparités entre les villes

Cependant, des défis persistent dans les zones rurales où la voiture reste dominante. “Un ‘modal shift’ est nécessaire, il faut repenser ses déplacements et réduire l’utilisation systématique de la voiture pour les trajets courts, notamment en optant pour le vélo électrique ou cargo”, estime le General Manager d’Upway. “Aujourd’hui, beaucoup de trajets inférieurs à 10 kilomètres sont encore réalisés en voiture, alors que le vélo électrique représente une alternative plus économique, écologique et pratique”, avance-t-il. “De plus en plus de familles passent de deux voitures à un vélo électrique ou un vélo cargo électrique, des modèles très populaires et recherchés. Dès qu’ils sont en ligne sur notre site, ils partent dans la journée”, observe-t-il.

Une croissance encourageante

En 3 ans d’existence, Upway a rénové et vendu 50.000 vélos. Son objectif étant d’en écouler plus d’1 million à l’horizon 2035. Depuis son lancement, Upway a levé plus de 60 millions de dollars en capitaux propres. En 2022, grâce à une levée de fonds de 25 millions de dollars menée par Korelya Capital, avec la participation de Sequoia, Exor Ventures (le fonds de la famille italienne Fiat Agnelli), ainsi que Transition VC, la start-up a pu renforcer ses ambitions internationales.

“Je sais ce que c’est de travailler dans une entreprise à croissance rapide, de changer d’échelle aussi rapidement. Uber a été une expérience d’apprentissage fantastique à cet égard », témoigne Grégory De Vroey qui a fait ses classes chez Uber Eats pendant 6 ans dans diverses fonctions (opérationnel, marketing) en Belgique, aux Pays-Bas, et en Suisse avant de rejoindre l’aventure Upway.

Vers la rentabilité en 2026

Présente à ce jour dans huit pays (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Espagne et États-Unis), 75 % de son activité se réalise à ce jour en dehors de l’Hexagone. La croissance du marché belge est particulièrement encourageante. “À Malines, l’entrepôt va doubler l’année prochaine. Par rapport à l’année dernière, nous avons déjà triplé notre chiffre d’affaires”, annonce Gregory De Vroey. L’objectif est de maintenir cette cadence dans les prochaines années, pour atteindre la rentabilité en Europe d’ici 2026. La société lorgne également le Royaume-Uni et l’Asie. “L’année prochaine, nous serons en passe d’avoir les premiers entrepôts rentables”, assure encore le General Manager d’Upway.