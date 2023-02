Un usager vulnérable meurt tous les deux jours sur la route (graphiques)

Parmi les usagers vulnérables – piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes électriques -, 179 décès ont été recensés. C’est pratiquement un décès tous les deux jours.

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, le nombre de tués sur les routes a connu une hausse de 8% en comparaison avec 2021 (521 tués contre 484), indique l’institut mercredi.

Le nombre de tués a fortement augmenté en Wallonie (229, +22%) et à Bruxelles (de 6 à 21 tués). Il est en revanche en baisse en Flandre (271, -7%).

95 cyclistes sont décédés en 2022 dans un accident de circulation

Le nombre d’accidents corporels (37.306, soit +9%) augmente aussi et atteint le niveau de 2019 (37.384).

En 2022, 95 cyclistes (contre 74 en 2021), 80 piétons (69 en 2021) et quatre utilisateurs de trottinettes électriques (déjà 4 en 2021) sont décédés dans un accident de la circulation. Il n’y a jamais eu autant de tués parmi les cyclistes sur les dix dernières années, pointe en outre Vias.

En 2022, il y a également eu 1.715 accidents recensés avec un utilisateur de trottinette électrique, soit une moyenne de cinq accidents par jour.

C’est une hausse de 63% par rapport à l’an dernier. « Certains utilisateurs victimes d’une chute ne font pas appel à la police et il n’y a donc aucune trace de leur accident dans les statistiques officielles », selon néanmoins Vias.

La sécurité routière doit encore être améliorée

« Ces chiffres montrent une fois de plus que la sécurité routière en Belgique doit encore être améliorée. Il y a trop de victimes de la route en Belgique et ce sont autant de drames pour les familles concernées, que nous ne pouvons accepter », a réagi Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité, après la publication des résultats du baromètre.

« J’ai pris l’initiative de lancer le plan All for Zero en collaboration avec mes collègues régionaux et fédéraux, avec pour objectif de lutter contre les comportements les plus dangereux au volant : la conduite sous influence, la distraction ou la vitesse », a-t-il poursuivi. « J’espère que le courage politique sera présent dans les prochains mois pour adopter les mesures concrètes qui sont sur la table, comme le retrait accéléré de permis en cas de consommation de drogues ou d’alcool, des sanctions plus lourdes en cas de vitesse très élevée, la mise en place de formation pour les automobilistes au comportement dangereux ou une lutte efficace contre la récidive de ces comportements dangereux au volant ».