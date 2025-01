Toyota Land Cruiser ou l’aventure en charentaises

Pour cette nouvelle génération, le 4×4 de Toyota nous revient embourgeoisé et relooké, avec une robe plus cubique que celle de son prédécesseur. Il cache sous celle-ci un bon vieux châssis en échelle très costaud, taillé pour le tout-terrain.

À bord, le mobilier est solidement assemblé, mais les plastiques sont moins raffinés que ceux des SUV premium. Le modèle peut embarquer jusqu’à sept passagers, posés en hauteur et ne manquant jamais d’espace.

Un seul choix sous le capot : le bloc 2.8 litres diesel à 4 cylindres bien connu de l’ancien Land Cruiser et du pick-up Hilux. Un moteur increvable mais assez rustique, qui vibre au démarrage et grogne sous forte accélération. Il est associé à une nouvelle boîte auto 8 vitesses, mais manquant toujours de réactivité. On déplore aussi un pont arrière rigide parfois trépidant.

C’est quand le terrain devient très cassant que ce dur à cuire se sent vraiment dans son élément. Le Land Cruiser ne craint ni la caillasse ni les coups durs. Et il grimperait presqu’aux arbres grâce à sa transmission intégrale secondée par des blocages de différentiels (central et arrière), une gamme de vitesses courtes et de nombreuses aides électroniques au tout-terrain.

Le Land Cruiser, c’est un peu l’aventure en charentaises : à son bord, on affronte les terrains hostiles dans un grand confort, sans craindre de tomber en rade. Ce cube respire l’aventure.

Certes, sur macadam, ce modèle est moins douillet qu’un SUV bourgeois et on n’exploite pas ses réelles capacités, mais sa présence rassure. Une force tranquille qui nous permet de rêver.

Reste que la lourde taxation (émissions de CO2 élevées) nous remet les pieds sur terre.

Pour les professionnels, Toyota propose une conversion en utilitaire (à deux places seulement) plus avantageuse (100% déductible).

– 4 cyl. en ligne, diesel, 2.755 cm³ ;

– 204 ch (150 kW), 500 Nm de couple ;

– transmission intégrale,

– longueur : 4,92 m ;

– poids : de 2.330 à 2.550 kilos Performances :

– vitesse maxi : 170 km/h ;

– 0-100 km/h en 12,0 s ;

– consommation de l’essai : de 7,2 à 13,5 l/100 km ;

– émissions de CO2 : 275 g/km Prix : de 77.020 à 96.900 euros ; déductibilité fiscale VP : 40% (et 0% à partir de 2025)

Les + :

Un vrai dur à cuire (robustesse, capacités en tout-terrain, fiabilité, garantie de 10 ans) ;

dégage un parfum d’aventure ;

habitabilité et jusqu’à 7 places