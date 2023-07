Toyota Corolla Touring: les vertus de l’hybride sans prise

Lancées en 2019, les Corolla actuelles (12e génération déjà! ) s’offrent un lifting.

Les évolutions extérieures sont mineures: contours légèrement redessinés, nouveaux coloris et nouvelles jantes. A l’intérieur, l’écran central passe de 8 à 10,5 pouces et le système multimédia est peaufiné, tandis qu’apparaît derrière le volant un nouveau combiné d’instruments dont les possibilités de personnalisation sont cependant limitées. Pour le reste, les matériaux sont toujours solides et bien assemblés mais les rangements, comptés.

Techniquement, le lifting apporte la dernière génération du propulseur hybride auto-rechargeable de la marque, avec des composants plus légers et plus efficients, une batterie lithium-ion plus compacte mais aussi davantage de puissance tant pour la 1.8 Hybrid (de 122 à 140 ch) que la 2.0 Hybrid (de 180 à 196 ch). Comme toujours avec cette technique, la batterie ne peut être rechargée sur une prise de courant mais uniquement via le moteur à essence et la récupération d’énergie au freinage. Le mode électrique n’autorise qu’un à deux kilomètre(s) d’autonomie d’affilée mais la batterie se recharge très vite et la consommation réelle est très basse, en particulier sur les trajets urbains et périurbains où l’on apprécie la douceur de la boîte-pont, exempte d’à-coups.

En conduite active, c’est moins agréable: cette boîte fait mouliner le moteur, qui laisse alors échapper un râle lancinant. Dommage car la tenue de route est efficace. Le confort est également soigné tant concernant les sièges (sauf la banquette arrière) que la suspension. Au bout du compte, si les Corolla ne sont pas les plus affriolantes du segment, elles convainquent par leur sérieux et leur propulseur sobre et fiable. Une alternative très convaincante, surtout pour les particuliers, eux qui n’ont aucun intérêt fiscal à opter pour un hybride plug-in ou une électrique, toujours nettement plus onéreux.

© PHOTOS PG

Toyota Corolla Touring Hybrid Quatre cylindres en ligne, essence, 1.987 cm3 + électrique ; 196 ch (144 kW) ; batterie “auto-rechargeable” ; longueur: 4,65 m, poids: 1.515 kg Vitesse maxi: 180 km/h (bridage) ; 0-100 km/h en 7,7 s ; consommation moyenne de l’essai: 4,9 l/100 km ; rejets CO2 WLTP: 104 g/km 40.350 euros ; déductibilité fiscale: 71% Les plus

Faible consommation, douceur de la transmission en conduite urbaine et périurbaine, suspension confortable, fiabilité (garantie 10 ans/200.000 km! ) Les moins

Banquette arrière un peu ferme, emballement moteur désagréable sous forte accélération, surcoût élevé de la 2.0 Hybrid par rapport à la 1.8