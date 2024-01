Stib: plus d’1 million de voyage par jour

La Société des transports intercommunaux bruxellois (Stib) a enregistré 376 millions de voyages en 2023, c’est-à-dire plus d’un million par jour, communique-t-elle mercredi. Il s’agit d’une hausse de 11% par rapport à 2022. Ce total est toutefois en deçà des plus de 400 millions de voyages qui étaient comptabilisés annuellement avant la pandémie de coronavirus.

La progression se marque particulièrement les week-ends, durant lesquels les transports publics sont de plus en plus préférés à la voiture pour les déplacements dans Bruxelles. Le niveau de fréquentation en soirée (après 21h), le week-end, mais aussi en semaine, est également en augmentation constante, note la Stib. De nombreux projets en cours et à venir permettront en outre à la société bruxelloise de transport public d’augmenter encore sa fréquentation dans les années à venir. La Stib évoque ainsi de nouvelles liaisons en tram, dont la ligne 10 (entre Churchill, à Uccle, le centre-ville et Neder-over-Hembeek), qui verront bientôt le jour. Le bus seront, eux, toujours plus écologiques, avec une accentuation de l’électrification de la flotte en 2024. Le premier véhicule de la commande de 56 bus électriques articulés passée auprès du constructeur Daimler Buses sera d’ailleurs livré au printemps, suivi des 55 suivants durant l’été et l’automne. Ils permettront de remplacer les bus Euro 5 qui ne pourront plus circuler dans la capitale à partir du 1er janvier 2025 dans le cadre de la zone de basses émissions (Low Emission Zone – LEZ). La Stib prévoit une électrification complète à l’horizon 2035.

Une offre de bus augmentée de 30%

« La mise en œuvre du plan directeur bus ces dernières années a permis d’augmenter l’offre en bus de 30% et d’attirer ainsi de nouveaux voyageurs. L’arrivée des nouveaux bus électriques articulés vient encore renforcer l’attrait de ce mode de déplacement », pointe la société bruxelloise. Cette dernière promet également des stations plus sûres, le gouvernement bruxellois lui ayant accordé des moyens complémentaires pour y accroître la sécurité et orienter les sans-abris et toxicomanes en errance vers un programme d’accueil et de soins adapté, en collaboration avec des organismes sociaux spécialisés dans ce type d’assistance. L’approche comporte un volet social et un volet sécuritaire, détaille la Stib, qui mettra en place une nouvelle équipe chargée d’évaluer et orienter les personnes toxicomanes et en errance vers les structures d’accueil, de soin et d’hébergement adaptées. Ce personnel sera présent sur le réseau 24h/24 et 7j/7, assure-t-on. Toujours à propos des stations, plusieurs d’entre elles se modernisent, en particulier celles de Gare Centrale (où le tunnel piéton vers la gare SNCB sera modifié en cours d’année) et Parc. Enfin, Floya, l’application MaaS (Mobility as a Service) lancée en septembre dernier, poursuit son développement. Les services de VOI (vélos partagés) et Bolt (trottinettes et vélos partagés) y seront bientôt intégrés. La possibilité d’acheter des tickets digitaux de la Stib et du Tec est également prévue dans les prochains mois.