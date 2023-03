Solithor, start-up de Genk spécialisée dans l’électrolyte solide, vient de nouer un partenariat avec la Sonaca pour développer des batteries à destination du secteur aéronautique.

L’Imec, Institut de microélectronique et composants, est le leader mondial des recherches et de l’innovation dans le domaine des nanotechnologies et de la micro-électronique. Basé à Louvain, il sort régulièrement des jeunes pousses de son giron.

Tel est le cas de Solithor, start-up de Genk qui s’est spécialisée dans les batteries à électrolyte solide, technologie brevetée par l’Imec sur un matériau créé in situ et appelé Nano-SCE.

Appareils bas carbone

Ininflammable (un atout essentiel en matière de sécurité! ), le Nano-SCE permet une amélioration de la densité énergétique de la batterie et une réduction de temps de charge.

Via l’Imec, Solithor vient de nouer un partenariat avec la Sonaca pour développer des batteries solides à destination du secteur aéronautique. Le but est de devenir un acteur de référence en matières de systèmes d’alimentation propres en vue du développement d’appareils bas carbone (2035) puis totalement neutres (2050). Une batterie à haute densité et non inflammable est espérée par le marché depuis des années.



Sonaca et Solithor se partageront les tâches. La start-up se chargera de la recherche, des tests, du développement et de la production des cellules ; l’entreprise de Gosselies développera le conditionnement, intégrera les systèmes et assurera la certification de la batterie.