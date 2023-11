SNCB: une nouvelle grève de 48 heures aura lieu en décembre

Une nouvelle grève de 48 heures est prévue sur le rail du 5 au 7 décembre prochain. Deux syndicats sur trois feront grève, explique HR Rail.

« La CSC Transcom a décidé de ne pas faire grève du 5 au 7 décembre prochains et d’opter pour la poursuite du dialogue social. En revanche, les syndicats socialistes en libéraux du rail ont, malgré tout, décidé d’une nouvelle grève de 48 heures du 5 au 7 décembre. La direction considère cette action de la CGSP Cheminots et du SLFP Cheminots comme totalement irresponsable et inacceptable à l’égard des voyageurs », détaille HR Rail.

« L’attitude de ces deux syndicats face aux améliorations de l’efficacité envisagées et nécessaires contenues dans le Contrat de service public compromet gravement la compétitivité de la SNCB et son avenir dans un environnement ferroviaire ouvert à la concurrence », ajoute HR Rail.

En raison de la grève, un service de trains alternatif sera mis en place du 5 décembre à 22 heures au jeudi 7 décembre inclus.

Fin octobre, les syndicats avaient annoncé quatre jours de grève sur le rail en novembre et décembre pour dénoncer un manque de respect de la concertation sociale dans le cadre de réorganisations internes. Le front commun exige la suspension de la hausse de productivité « au détriment des cheminots », l’arrêt des réorganisations « déconnectées de la réalité du terrain et sans valeur ajoutée sur le plan opérationnel », l’interruption de la politique de contractualisation des emplois et la réalisation des recrutements statutaires.