Ryanair ajoute 6 nouvelles lignes à Charleroi pour l’été 2024

Dans le cadre de son offre estivale 2024, Ryanair va lancer 6 nouvelles lignes au départ de Charleroi vers Amman (Jordanie), Cork (Irlande), Dubrovnik (Croatie), Goteborg (Suède), Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et Tirana (Albanie), a annoncé jeudi le CEO de la compagnie, Michael O’Leary, lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Cette offre élargie sera assurée par deux nouveaux avions, créant plus de 60 nouveaux emplois (pilotes, personnel de cabine et ingénieurs). « Au total, le programme estival de Ryanair en Belgique comprendra 126 lignes », a précisé le patron de Ryanair, après avoir posé tout sourire aux côtés de deux gâteaux arborant les couleurs de la compagnie et surmontés de « vraie crème irlandaise », petit clin d’œil à son entartage lors de sa précédente visite dans la capitale.

Le développement à Charleroi sera assuré par deux nouveaux avions B737 pour un investissement de 200 millions de dollars, si bien que 18 avions y formeront la flotte.

A Zaventem la croissance est nulle

Par contre à Zaventem, « la croissance est nulle en raison des redevances aéroportuaires très élevées, qui augmenteront encore en avril, rendant Zaventem encore moins compétitif que les aéroports concurrents dans toute l’Europe », a déploré Michael O’Leary. « Alors que Ryanair continue de croître et d’investir en Belgique, les grèves ATC restent la plus grande menace pour les voyages des passagers de l’UE. Aujourd’hui, nous avons remis à Ursula von der Leyen une pétition de 2 millions de passagers lui demandant de prendre des mesures pour protéger les vols (et les consommateurs européens) pendant les grèves ATC nationales.