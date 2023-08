Recharge gratuite pour tous chez Tesla ce 29 août

Tesla annonce que ses Supercharteurs seront gratuits pour tout le monde, partout en Europe, pour fêter ses 10 ans sur le Vieux Continent.

Cette initiative prend place dans le cadre des festivités Electric Summer organisée par Tesla pour remercier la communauté Tesla. « Pour les propriétaires d’autre VE, il s’agit d’une belle opportunité pour essayer les Superchargeurs et ainsi étendre significativement les options de recharge, puisque 70% du réseau est désormais ouvert à tous en Europe et au Moyen-Orient. »

Les premiers Superchargeurs ont été ouverts en Norvège le 29 août 2013. Le réseau européen, africain et moyen-oriental compte aujourd’hui plus de 1000 stations et plus de 13.000 Superchargeurs.

Ouvertes progressivement depuis 2021

L’ouverture du réseau aux non-Tesla remonte à novembre 2021. Actuellement 660 stations sont ainsi ouvertes à d’autres marques de voitures électriques. Pour y accéder, il faut télécharger l’application Tesla et s’inscrire. L’application montre les stations ouvertes aux non-Tesla, il y en a au moins 8 en Belgique.

De nouvelles bornes

Les bornes Tesla ne sont cependant pas toujours pratiques à utiliser. Elles sont conçues pour les Tesla et les câbles sont parfois trop courts. Il faut donc se montrer parfois astucieux. Tesla est en train de changer ses bornes et va installer des modèles plus adaptés aux autres marques. Ces bornes acceptent, en outre, les cartes de paiement courantes (MasterCard, Visa,…).

L’action sera valable toute la journée du 29 août, à partir de 9 heures, jusqu’aux charges lancées à 23h59.