Quelle facture finale pour la ligne M3 du métro bruxellois?

La future ligne rencontre des difficultés entre le gare du Midi et le centre-ville. Sous le Palais du Midi, le chantier est à l’arrêt. Et la facture a déjà grimpé largement au-dessus des 2 milliards.

La facture de la nouvelle ligne du métro bruxellois M3 va-t-elle encore gonfler? C’est la crainte engendrée par les difficultés que rencontre le chantier entre le gare du Midi et le centre-ville.

Un tunnel doit y être creusé de l’avenue de Stalingrad au boulevard Lemonnier, sous le Palais du Midi, et se raccorder au tunnel du prémetro. Ce passage de 120 mètres est au cœur d’un conflit entre la Stib et la société momentanée qui a obtenu ce chantier, Toots (Besix, Franki Construct, Jan De Nul), car le terrain à excaver est plus marécageux qu’escompté.

Passer par l’intérieur

L’entreprise demande plus du double du devis initial, “et surtout un chantier prolongé de huit ans”, ajoute Cindy Arents, attachée de presse à la Stib. Sur ces 120 mètres, les travaux sont à l’arrêt depuis 2021.

La Stib a d’abord proposé d’utiliser des piliers plus longs et plus épais pour passer sous le Palais du Midi, mais les coûts n’en seront pas diminués pour autant. Elle imagine désormais entreprendre les travaux depuis la surface et non plus en sous-sol, en passant à l’intérieur du Palais du Midi, et faisant transiter le matériel par le toit. Elle attend une réponse pour début mars.

La société Toots assure la construction de la station Toots Thielemans, notamment deux éléments de tunnel, pour un projet de départ de 174,95 millions d’euros.

La future ligne, qui va de Forest à Evere, devait coûter 1,66 milliard d’euros, la facture a déjà grimpé largement au-dessus des 2 milliards d’euros.