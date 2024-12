Près de la moitié des Belges ne prend jamais le train (infographies)

Près de la moitié des Belges (47%) ne prend jamais le train, ressort-il d’une enquête du SPF Mobilité dont les résultats ont été publiés jeudi. Plus de huit répondants sur 10 (82%) prennent la voiture quotidiennement, mais seulement un sur 10 utilise régulièrement les transports en commun.

Un tiers des Belges fait usage du train au moins quelques jours par an, 10% l’empruntent une fois par semaine. Un peu plus d’un quart des sondés disent prendre le métro, le tram ou le bus quelques jours par an. Environ 18% le font de façon hebdomadaire. Plus d’un Belge sur cinq connaît des problèmes, plus ou moins importants, dans les transports en commun.

Ce pourcentage peut grimper jusqu’à 74% pour les personnes ayant (temporairement) besoin d’aide pour se déplacer, en fauteuil roulant ou sur béquilles. Les femmes, en plus grand nombre que les hommes, éprouvent des difficultés à voyager avec des enfants, les bras chargés de courses ou de valises. Il est difficile, voire très difficile, à la moitié des sondés de se déplacer avec des enfants de moins de trois ans ou des animaux. Parmi les obstacles rencontrés dans les transports en commun les plus souvent cités, il y a les annonces au micro (23%) et les marches pour monter ou descendre d’un moyen de transport (21%). Ce sondage a été effectué par le bureau iVOX entre le 17 juillet et le 1er août derniers auprès de 2.000 personnes.