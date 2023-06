Plusieurs tunnels bruxellois fermés à la circulation cet été

Des travaux d’entretien sont programmés dans plusieurs tunnels bruxellois cet été, indique Bruxelles Mobilité lundi. Pour minimiser les perturbations, les travaux sont au maximum effectués uniquement de nuit mais certaines interventions nécessitent plus de temps.

Le tube des tunnels Bailli et Vleurgat vers La Cambre est déjà fermé et les travaux se poursuivront jusqu’au 20 juillet. Du 21 juillet jusqu’au 28 août, celui en direction du centre sera à son tour fermé. Les tunnels rouvriront sur une bande dans chaque sens pour la rentrée scolaire. Les travaux se poursuivront ensuite uniquement de nuit.

Les tunnels Tervuren et Woluwe seront également fermés à la circulation du 1er juillet au 27 août pour des travaux d’enlèvement de l’amiante, de réparation des dégradations du béton des plafonds et de protection anti-rouille. Le tunnel Arts-Loi sera aussi désamianté avant la réparation du béton des plafonds. Il sera donc inaccessible du 22 juillet à la fin du mois d’août.

Des travaux de gros entretien du tunnel Trône se poursuivront par ailleurs jusqu’à la fin du mois d’octobre avec des fermetures nocturnes, tandis que le tunnel Madou sera fermé la nuit jusqu’à la fin du mois de septembre et les tunnels Reyers-Centre ainsi que Rogier jusqu’à la fin du mois de décembre. La rénovation du tablier du pont Beaulieu sur les tunnels E411 > Delta débutera aussi cet été.

A partir du mois de septembre, des travaux de nuit seront également effectués dans le tunnel Porte de Namur (jusque mars 2024) et le tunnel Botanique (jusque début 2024). L’administration indique profiter de la période des vacances scolaires, un peu plus calme au niveau du trafic, pour réaliser les chantiers de maintien et d’amélioration des infrastructures.