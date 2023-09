Peugeot 3008 électrique: 700 kilomètres d’autonomie?

Cousin du Citroën C5 Aircross, le Peugeot 3008 se renouvelle et prend la forme d’un SUV-Coupé à l’habitacle très stylé.

Le Peugeot 3008 sera proposé en micro-hybride et plug-in mais débutera sa carrière en full électrique (E-3008) avec trois ensembles moteur/batterie: 210 ch/73 kWh, 230 ch/98 kWh et 320 ch/73 kWh.

Peugeot annonce une autonomie de 525 kilomètres pour la plus petite batterie et jusqu’à… 700 kilomètres pour la plus grosse! On vérifiera… La puissance de charge maximale sera de 11 ou 22 kW en AC et de 160 kW en DC.

© Photos pg

Le tarif du nouveau 3008 devrait être connu en fin d’année et la commercialisation est prévue courant 2024, en même temps que son concurrent électrique de chez Renault, le nouveau Scenic, qui prend désormais lui aussi la forme d’un SUV.