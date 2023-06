Peugeot 2008: bientôt hybride

Quatre ans après son lancement, le SUV 2008 évolue. La face avant est redessinée (calandre, phares) et frappée du nouveau logo de la marque.

Les feux arrière sont également remodelés et on note de nouvelles jantes et teintes extérieures. A bord, l’écran central grossit (10 pouces). Mécaniquement, c’est l’électrique qui évolue le plus: son moteur passe de 136 à 156 ch (toujours 260 Nm) et est alimenté par une plus grosse batterie (54 kWh bruts).

© PG

Celle-ci lui fait gagner près de 60 kilomètres d’autonomie et dépasser la barre des 400 bornes. Il y a encore deux versions à essence (100 et 130 ch) et une diesel (130 ch). L’an prochain, suivra une variante hybride 48 V à essence de 136 ch pouvant rouler momentanément en électrique. Toujours produit en Espagne, le 2008 relifté sera lancé en septembre.