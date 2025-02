Nos routes belges bientôt réparées grâce à une Intelligence artificielle?

Des chercheurs ont mis au point, grâce à l’intelligence artificielle, une innovation étonnante (et durable) qui pourrait plaire aux automobilistes et motards. Ainsi qu’aux autorités…

Les automobilistes et motards belges le savent : l’état de nos routes est plutôt mauvais. De fait, la Belgique est tombée à la 64e place mondiale en matière de qualité des routes, alors qu’elle était encore 26e il y a dix ans, selon le World Economic Forum. Un déclin préoccupant qui, en lus des questions de sécurité, coûte cher aux finances publiques et exaspère les automobilistes. Mais une innovation scientifique pourrait, un jour, tout changer : un asphalte autoréparant, développé grâce à l’IA et à des matériaux issus de la biomasse.

Un asphalte qui se régénère

En effet, des chercheurs britanniques et chiliens, en collaboration avec Google Cloud, auraient conçu un asphalte intégrant des microcapsules naturelles issues de déchets. Ces capsules libèrent un agent réparateur au contact de fissures, permettant de les colmater en moins d’une heure et d’éviter leur aggravation. Une innovation surprenante qui n’en est encore qu’au stade des labos et, bien sûr, pas encore prête à recouvrir nos routes, mais qui donne un peu d’espoir et, surtout, montre un cas d’usage étonnant de l’intelligence artificielle.

Car l’IA joue un rôle clé dans cette découverte en modélisant le comportement du bitume et en identifiant les meilleures molécules pour améliorer sa durabilité. Ces algorithmes intelligents, capables d’accéder à des milliards de données et de les analyser rapidement ont permis d’accélérer la recherche et d’adapter les formulations selon les conditions climatiques et le trafic.

Des routes plus durables et économiques

L’entretien des routes représente un poste de dépense colossal pour les pouvoirs publics. En réduisant la nécessité d’interventions humaines, cet asphalte intelligent pourrait alléger la facture et limiter les nuisances pour les usagers.

L’innovation s’inscrit aussi dans une démarche écologique : en intégrant des matériaux issus de déchets de biomasse, elle réduit la dépendance aux dérivés pétroliers et les émissions de CO₂.

Si les tests sont concluants et que nos autorités décident de s’intéresser à cette innovation, l’asphalte autoréparant pourrait bien révolutionner l’entretien des routes, offrant une solution durable, économique et innovante pour un problème permanent.