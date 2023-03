Norme antipollution et contrôle technique: le marché des motos d’occasion s’effondre en Belgique

Le marché de la moto d’occasion s’effondre en Belgique : les ventes de février ont baissé de -30,7 % par rapport à février 2022 et même de 38,8 % par rapport à février 2021.

Depuis le 1er janvier 2023, le contrôle technique est obligatoire pour les motos d’occasion. Selon Filip Rylant, porte-parole de la fédération de la mobilité TRAXIO, nul besoin de chercher plus loin la cause de la chute des ventes. « Les effets vont continuer à se faire ressentir dans les mois à venir. Aussi, nous prévoyons une augmentation du nombre de motos qui vont se retrouver sur le marché des pays voisins. D’après les marchands de motos, les particuliers sont plus enclins à confier leur moto à un concessionnaire ou à un revendeur pour ne pas avoir à se rendre eux-mêmes au contrôle technique en vue d’une vente. On s’attend donc à ce que les particuliers qui vendent leur moto touchent moins pour leur deux-roues dans ce cas et, éventuellement, à ce que les prix sur le marché de l’occasion en général se mettent à baisser ».

Normes environnementales

La Belgique, comme de nombreux pays, a mis en place des normes environnementales pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air. Certaines villes, comme Bruxelles, ont, comme pour les voitures, interdit la circulation de motos plus anciennes. Les propriétaires de motos plus anciennes qui ne répondent pas aux normes en matière d’émissions trouvent donc plus difficilement les acheteurs pour des motos qui ne peuvent plus circuler partout dans le pays. En conséquence, certains propriétaires de motos plus anciennes peuvent être moins enclins à vendre leur moto d’occasion, car ils peuvent être conscients que le marché de l’occasion est moins favorable en raison de ces normes environnementales plus strictes. De même, les acheteurs potentiels peuvent être moins enclins à acheter des motos plus anciennes en raison de ces coûts supplémentaires liés aux normes environnementales.

Motos neuves

En ce qui concerne les motos neuves, Traxio constate « nous constatons « une hausse du nombre d’immatriculations : + 7,6 % en février. Ce résultat, on le doit à la disponibilité de motos chez les importateurs ; il s’agit de livraisons liées à des commandes passées antérieurement, en 2022. Les livraisons restent encore quelque peu imprévisibles ; communiquer un délai de livraison au client n’est donc pas tâche aisée. Après un début de mois difficile, les clients commencent à affluer davantage dans les show-rooms à présent. Les chiffres en matière d’immatriculations montrent que la Flandre est quelque peu à la traîne par rapport à Bruxelles et à la Wallonie, que la catégorie des 126 cc-500 cc en particulier enregistre d’excellents résultats et que ce sont principalement BMW et Honda qui ont été en mesure de fournir le plus de motos neuves. »