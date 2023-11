MG 4 XPower: catapulte électrique chinoise

Le constructeur british MG, racheté en 2007 par le groupe chinois SAIC, s’est fixé pour mission première de démocratiser la mobilité électrique. Il n’en oublie pas ses racines sportives pour autant.

MG lancera fin 2024 un roadster à pile: le Cyberster. En attendant, sa bombinette du moment est la XPower, dépourvue elle aussi d’échappement. Il s’agit d’une MG4 poussée à plus de 400 ch mais vendue au tarif d’une compacte électrique deux fois moins puissante! Extérieurement, cette déferlante de watts n’est pas apparente: la Xpower ne se distingue de ses sœurs moins performantes que par ses jantes spécifiques, ses caches d’étriers de freins orange et sa teinte mate Hunter Green optionnelle.

Le châssis n’est pas rabaissé mais raffermi, et les freins ont grossi. Sous la tôle, cette XPower s’arme de deux moteurs: un animant les roues arrière, l’autre entraînant celles de devant ; l’ensemble délivrant 435 ch, ce qui en fait la MG de série la plus puissante de tous les temps. Pied droit au plancher, les passagers sont comme catapultés et les têtes se plaquent aux sièges. Un vrai petit dragster. Très fort en ligne droite, ce modèle n’est pas non plus ridicule en virages. Certes, la suspension est un peu souple et la direction assez légère pour une sportive mais le châssis est efficace: cette MG est facile à appréhender et les aides électroniques laissent assez de marge pour jouer avec les transferts de charge afin de placer l’auto en entrée de courbe ou de contrecarrer un sous-virage.

Et le poids (1.800 kg) de cette compacte électrique n’a pas posé de problème en conduite sportive. Bon, d’accord, cette MG4 n’a pas le tranchant ni la précision de pilotage des sportives thermiques les plus affûtées mais son châssis équilibré et ses performances de feu assurent un réel plaisir dynamique. Le tout à prix d’ami. Et sur le marché de la compacte électrique survoltée, cette MG est actuellement seule en son genre. Voilà donc une offre alléchante.