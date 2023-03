MG 4: attaque chinoise sur prise

Après les SUV et le break, MG (marque britannique rachetée en 2007 par le groupe chinois SAIC) s’attaque au segment de la compacte électrique avec un modèle vendu à partir de 32.285 euros, soit le tarif d’une Volkswagen Golf de base à essence…



A titre de comparaison, la moins chère des VW ID. 3 électriques coûte 47.155 euros! Au-delà du prix, cette voiture chinoise étale bien d’autres qualités. A commencer par un habitacle agréable, bien équipé, pratique et correctement fini. On regrette cependant que presque toutes les fonctions de bord se commandent via l’écran central et que le système multimédia soit compliqué à utiliser.

La contenance du coffre est plutôt moyenne mais l’habitabilité arrière généreuse. Et les sièges sont particulièrement confortables à toutes les places. Le plaisir se poursuit à la conduite. En attendant les futures variantes bimoteurs à transmission intégrale, la voiture est une propulsion à moteur arrière. Deux versions sont proposées: 170 ch (batterie de 51 kWh, 350 kilomètres d’autonomie annoncée, 32.285 euros) et 204 ch (64 kWh, 450 kilomètres, 35.785 euros).

Dans les deux cas, la tenue de route est tranchante et amusante, avec un équilibre neutre, voire “survireur”, et une direction précise. Cette MG prouve qu’une voiture électrique sait se montrer ludique en conduite enjouée. On vous conseille la version 64 kWh pour sa plus grande autonomie et son chargeur interne plus puissant (11 kW contre 6,6 pour la version de base). Même dans ce cas, le tarif reste nettement plus intéressant que celui de la concurrence. Et la garantie de sept ans ou 150.000 kilomètres rassurera les anxieux. Voilà donc une voiture particulièrement attractive, tant sur un plan rationnel qu’émotionnel. Le seul frein à l’achat pourrait être d’ordre philosophique, certains se posant la question de savoir s’il faut ou pas acheter chinois. On vous laisse trancher ce cas de conscience…