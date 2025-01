Mercedes Classe G électrique, un fil à la patte du dinosaure

Né en 1979, le Classe G n’a pratiquement pas changé esthétiquement depuis. Mais sous sa carapace d’une autre époque, l’engin s’est constamment adapté techniquement à son temps.

Dernière évolution en date : l’arrivée d’une variante tout électrique, qui s’ajoute à la gamme thermique. Le dinosaure s’accroche donc un fil à la patte, pour alimenter une gigantesque batterie (727 kilos) intégrée dans son châssis en échelle. La pile nourrit pas moins de quatre moteurs électriques (un par roue), l’ensemble délivrant près de 600 ch et plus 1.100 Nm de couple.

Cet engin de trois tonnes ne manque donc jamais d’allant. Plus étonnant, il affiche une tenue de route plutôt efficace et équilibrée, et étale un réel confort de suspension. Bref, conduire ce cube électrique est un régal de fluidité et de silence (un générateur de son simulant le grognement d’un V8 à essence est aussi disponible).

À bord, les passagers posent leur tête presque à hauteur de celle des camionneurs. À l’arrière, l’espace aux jambes est généreux et le dossier réglable en inclinaison. La grosse batterie mange par contre 20 l de coffre par rapport aux Classe G thermiques.

Bien qu’il soit devenu au fil du temps un produit de luxe, le Classe G n’en oublie pas ses origines champêtres et conserve des aptitudes épatantes en tout terrain, encore rehaussées ici grâce aux quatre moteurs permettant d’animer les roues indépendamment pour mieux franchir les obstacles. Il est même possible de faire tourner les roues droites en sens contraire de celles de gauche, pour faire pivoter ce gros bestiau sur lui-même à la manière d’un char d’assaut ! Une toupille qui fera tourner la tête de vos passagers.

Le prix aussi donne le tournis (à partir de 150.000 euros sans option) et la consommation énergétique n’a rien d’écologique. Mais ce drôle d’engin est un jouet attachant pour grands enfants nantis. L’une des voitures électriques les plus amusantes que nous ayons conduites jusqu’ici !

G580 EQ TECHNOLOGY

4 moteurs électriques synchrones, 587 ch (432 kW)/1.164 Nm ;

batterie de 116 kWh utiles, temps de charge : environ 60 h sur prise domestique, 11 h sur borne AC (max. 11 kW), de 20 à 80% en 32 min. sur borne DC (max. 200 kW) ;

longueur : 4,86 m,

poids : 3.085 kg

Performances :

vitesse maxi : 180 km/h (bridée) ;

0-100 km/h en 4,7 s ;

autonomie officielle : 433 km / autonomie de l’essai (5°C) : 313 km ;

consommation moyenne de l’essai : 37 kWh/100 km ;

rejets CO2 : 0 g/km

Prix : à partir de 148.147 euros ; déductibilité fiscale : 100%

Les +:

– Style et caractère du Classe G originels préservés et technologie dernier cri ;

– agrément de conduite (confort, douceur, insonorisation mécanique) ;

– encore meilleur en tout terrain que les G thermiques ;

– autonomie correcte

Les – :

– Voiture électrique sans fibre écologique (poids démesuré, consommation électrique) ;

– puissance de recharge AC limitée (11 kW) ;

– tarif salé