Mazda CX-60: à contre-courant

Mazda ne fait rien comme les autres… Contrairement à la tendance qui mise sur le downsizing (réduction de la cylindrée des moteurs) et maudit le gazole, le constructeur d’Hiroshima a développé un tout nouveau diesel pour son CX-60 (qui existe aussi en hybride plug-in essence/électricité).

Et un énorme: un six cylindres de plus de trois litres! Les ingénieurs japonais estiment qu’un gros diesel peut consommer moins qu’un petit dans une voiture de grand gabarit. C’est leur théorie du rightsizing. De fait, ce bloc s’est montré très sobre durant notre essai, avec un appétit de moins de 6,5 l/100 km en moyenne et même seulement 5,1 l/100 km en conduite anticipative. Pas mal pour un SUV de ce gabarit.

Disponible en versions 200 ou 254 ch, ce six cylindres s’entend mais chante plus agréablement qu’un bloc à quatre cylindres. Et on apprécie sa force tranquille: il nous en laisse toujours sous le pied sans jamais forcer. Un caractère mécanique très agréable. Un bon point aussi pour la tenue de route: le comportement de ce SUV est efficace, équilibré et plaisant.

On regrette par contre la relative sécheresse de la suspension. Et il n’y a pas d’amortissement piloté en option pour pallier ce problème. A bord, l’ambiance est apaisante et tout aussi chic que chez les marques premium, en particulier dans le cas des exécutions hautes, qui se tapissent de matériaux stylés et nobles, comme du cuir nappa pour les sièges et du bois d’érable pour le mobilier.

Cette Mazda a aussi droit à tous les accessoires de confort et de connectivité à la mode, à ceci près que les options ne sont pas disponibles à la carte mais uniquement en pack. Quoi qu’il en soit, le rapport prix/prestations/équipement est intéressant. Le rival à six cylindres diesel le plus proche est le BMW X3 30 d, plus puissant (286 ch), mais qui coûte 12.000 euros plus cher à l’achat, tout en étant moins bien équipé. A voir si sa meilleure valeur de revente pourra compenser cette différence…