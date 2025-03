Une infographie très parlante montre le boom des exportations chinoises depuis 2014. En 2024, le pays est devenu le plus grand exportateur de voitures au monde, dépassant les plus grandes puissances automobiles mondiales.

L’équilibre des pouvoirs dans le monde automobile a basculé. James Eagle, spécialisé en data visualisation et fondateur de la société Eeagli, fait souvent le buzz avec ses infographies animées sur X et sur le réseau social professionnel LinkedIN. Une de ses dernières publications en date montre l’évolution impressionnante des exportations des voitures chinoises depuis 2014. Le pays surpasse les autres puissances mondiales, dont le Japon. Pour réaliser son infographie animée, James Eagle s’est basé sur une analyse détaillée du Financial Times.

La Chine surpasse le Japon

En décembre 2024, la Chine a exporté 6,4 millions de voitures, contre 4,22 millions pour le Japon, 3,18 millions pour l’Allemagne, et 1,43 million pour les États-Unis. Tout au long de la décennie, de janvier 2014 à décembre 2024, l’infographie animée montre le déclin net des exportation allemandes amorcé en 2019 suivi d’une remontée, ainsi que la baisse des exportations américaines.

112.000 voitures chinoises à la Russie

Cependant, le spécialiste explique que malgré ce boom des exportations de voitures, il existe des problèmes structurels profonds dans l’industrie automobile de la Chine. Économiquement, le pays ralentit et il a un excédent de véhicules à vendre sur son marché intérieur. Le succès des marques chinoises en Europe et aux États-Unis reste également limité.

En revanche, le pays a livré 112.000 véhicules à la Russie cette année, une augmentation considérable pour la Chine. Les constructeurs automobiles occidentaux ont largement abandonné leurs exportations vers la Russie en raison de l’invasion de l’Ukraine, ce qui a probablement stimulé les exportations automobiles chinoises, analyse encore James Eagle dans son post.