L’évolution actuelle des voitures est un facteur de risque pour la sécurité routière

L’évolution actuelle des automobiles, caractérisée par une augmentation de leur poids, de leur hauteur et de leur puissance, pourrait conduire à une disparité en matière de sécurité routière, d’après une enquête menée par l’Institut Vias.

Alors que les occupants des véhicules plus solides bénéficient d’une sécurité accrue, les usagers vulnérables et les passagers de voitures de taille réduite sont de plus en plus exposés à des risques de blessures graves, voire mortelles.

Les deux dernières décennies ont vu des transformations notables dans les caractéristiques des voitures, explique l’Institut Vias. Le poids moyen des véhicules a augmenté d’environ 30 %, la puissance moyenne a augmenté de 60 % et la hauteur moyenne des capots a progressé de 15 %.

Le risque de blessures mortelles augmente de 30 %

D’après l’étude menée sur une période allant de 2017 à 2021 auprès de 300 000 passagers de voitures et d’usagers vulnérables, en cas de collision entre deux voitures dont le poids de l’une est au moins deux fois supérieur à l’autre, les occupants du véhicule plus léger ont trois fois plus de chances de subir des blessures graves que lorsque les deux véhicules ont un poids similaire. De plus, le risque de blessures mortelles pour un piéton ou un cycliste heurté par une voiture dont le capot est surélevé de 10 cm par rapport à la moyenne augmente de 30 %.

L’âge de la voiture joue également un rôle important : par comparaison avec un véhicule récent (0-3 ans), le risque de blessures graves augmente de 60 % pour les occupants d’une voiture ancienne (âgée de 12 ans ou plus).

Tous ces éléments conduisent l’Institut Vias à craindre l’émergence potentielle d’une disparité en matière de sécurité routière. L’organisme conclut qu’il est impératif de freiner cette tendance à la hausse, de viser un parc automobile plus uniforme et de mieux protéger les usagers vulnérables en cas de collision avec des véhicules.