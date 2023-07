Les voitures sont utilisées plus longtemps et font davantage de kilomètres, indique lundi Febelauto. L’organisme belge de gestion des véhicules hors d’usage et des batteries industrielles précise aussi que parmi les véhicules hors d’usage, pas moins de 97,6% sont « réutilisés, recyclés ou valorisés énergétiquement ».

Ces constats sont issus du rapport annuel 2022 de Febelauto. Ainsi, 81.350 véhicules hors d’usage ont été collectés. Leur âge moyen était de 18,1 ans contre 17,6 ans en 2021. Le nombre moyen de kilomètres au compteur des véhicules en fin de vie a lui aussi augmenté: il est passé de 191.708 (2021) à 192.593 km.

En 2022, Febelauto annonce avoir collecté 5.715 batteries de véhicules électriques et hybrides (VEH) en Belgique.

Cela représente 3,7 fois plus qu’en 2021. « 79% d’entre elles ont notamment été retraitées, utilisées pour le stockage d’énergie ou recyclées », précise Febelauto.

L’organisme de gestion des véhicules hors d’usage annonce aussi le changement de présidence. Paul de Rooij, après 17 ans de services, passe le flambeau à Henry Wattel, CEO de Smart.