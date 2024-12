Les ventes de voitures d’occasion en hausse (graphiques)

Le marché des véhicules d’occasion affiche une légère baisse de 5% au mois de novembre 2024 par rapport à novembre 2023. Le cumul annuel enregistre toutefois une hausse de 5,47% (672.625 unités) sur les onze premiers mois de l’année en comparaison avec la même période en 2023, a indiqué mercredi la fédération du secteur automobile, Traxio.

“La diminution progressive des prix, alliée à une offre abondante de modèles récents, crée un environnement favorable à une croissance continue”, explique Traxio. Les données des 11 premiers mois de 2024 démontrent une progression continue des immatriculations de voitures d’occasion par rapport à 2022 et 2023, note Traxio. “De janvier à novembre 2022, le cumul était de 591.719. Pour la même période en 2023, ce chiffre a atteint 637.950, et en 2024, il a grimpé à 672.625 (+ 80.906 unités)”, précise la fédération.

Les cinq marques les plus populaires en Belgique

Les cinq marques les plus populaires sur le marché belge du véhicule d’occasion restent Volkswagen, BMW, Mercedes, Opel et Peugeot. Les voitures neuves enregistrent quant à elles une baisse de 15,3% en novembre par rapport aux immatriculations de novembre 2023. Sur les onze premiers mois de l’année, les ventes sont également à la baisse, passant de 450.960 en 2023 à 424.839 en 2024, soit une baisse de 5,8%. La part des véhicules hybrides et électriques continue par ailleurs de croître. Près de 13 voitures immatriculées sur 100 sont des voitures rechargeables. Plus de 10% sont des hybrides, tandis que 3,1% sont entièrement électriques.