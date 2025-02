Les ventes de Tesla en chute libre en Europe, l’action dévisse de plus de 8%

L’action du pionnier des véhicules électriques Tesla chute de plus de 8%, plombée par l’annonce de ventes divisées par deux en Europe. En cause ? Un changement de gamme et potentiellement des prises de position de son patron Elon Musk qui feraient fuir les acheteurs.

Vers 19h00 heure belge, le cours de l’entreprise dégringolait de 8,57% à 302,27 dollars, et la capitalisation boursière de Tesla passait en conséquence sous les 1.000 milliards de dollars.

Dégringolade

Malgré un bond des immatriculations de véhicules électriques en Europe (+34% sur un an), les ventes de Tesla ont été en chute libre en début d’année, selon des données publiées mardi par l’Association des constructeurs européens (ACEA).

D’après les données de l’ACEA, il y a eu 7.517 immatriculations de véhicules Tesla en janvier 2025 dans l’Union européenne, contre plus de 15.000 un an plus tôt.

À qui la faute ?

Les ventes du groupe patinent à cause d’un changement de gamme, avec notamment l’arrivée de modèles à bas coût, dont la production devrait commencer au premier semestre, a assuré fin janvier Tesla.

Ce ralentissement des ventes intervient par ailleurs alors que le dirigeant de l’entreprise, Elon Musk, est un allié très proche de Donald Trump.

Il dirige la “commission pour l’efficacité gouvernementale” (Doge), dont les équipes vont de service en service pour tailler dans les dépenses et licencier du personnel de la bureaucratie fédérale, jugée trop lourde et coûteuse par Donald Trump et ses soutiens.

Mardi, M. Musk a donné une nouvelle chance aux fonctionnaires fédéraux américains de justifier de leur activité professionnelle sous peine d’être renvoyés, en repoussant sine die l’échéance de son ultimatum.