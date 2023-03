Les vélos électriques rapides démarrent l’année sur les chapeaux de roues

Les immatriculations de vélos électriques rapides (speed pedelecs) ont connu une progression sans pareil en ce début d’année.

Les speed pedelecs sont des vélos électriques classés en Europe comme cyclomoteurs en raison de leur puissance et d’une aide au pédalage qui va jusqu’à 45 km/h.

Pas moins de 1.004 exemplaires neufs de plus ont ainsi été immatriculés (+70%) par rapport aux mois de janvier et février 2022, se félicite mardi dans un communiqué Traxio, la fédération de l’automobile et des secteurs connexes.

L’explosion des chiffres se constate également sur le marché de l’occasion, dont le nombre d’immatriculations a bondi de 68,4 % en février (507 unités) par rapport à l’année dernière. Sur les deux premiers mois, les immatriculations de speed pedelecs d’occasion affichent déjà une hausse de 55%.

La fédération s’attend par ailleurs à un regain d’intérêt des particuliers dans les mois à venir avec la remontée des températures.