Les propriétaires de voitures électriques de plus en plus confiants dans leur autonomie

Les conducteurs de voitures électriques sont de plus en plus confiants dans l’autonomie de leur véhicule. Seuls 14% d’entre eux déclarent ainsi s’abstenir d’effectuer des trajets plus longs.

C’est ce qu’il ressort vendredi des résultats de l’enquête Shell Recharge EV Driver Survey, une vaste enquête sur les expériences d’utilisation de près de 25.000 conducteurs de véhicules électriques en Europe, dont plus de 1.300 en Belgique.

L’utilisation de ce type de voitures est en forte hausse sur plusieurs marchés européens clés. Selon Shell, cette évolution a un effet positif sur les perceptions des conducteurs, notamment sur leur incertitude quant à l’autonomie de conduite.

Le nombre de conducteurs se rendant dans d’autres pays européens et ayant une bonne expérience de la recharge a augmenté de 5% par rapport à l’année dernière, tandis que l’incertitude de conduire à l’étranger en raison d’éventuels problèmes de recharge et la crainte d’une autonomie limitée ont diminué respectivement de 7% et de 5%.

Les propriétaires de véhicules électriques se sentent également de plus en plus confiants en ce qui concerne la recharge, 47% d’entre eux déclarant ne pas avoir besoin de recharger leur voiture tous les jours.

Il ressort également de cette enquête que la Belgique semble avoir commencé à rattraper son retard en matière de conduite électrique. Selon Shell, près de la moitié des voitures avec cette motorisation circulant sur les routes du pays ont été achetées depuis le début de l’année 2022.

Les conducteurs belges interrogés se disent moins préoccupés par l’autonomie de leur véhicule. Ils le rechargent cependant à la maison relativement plus souvent, ce qui, d’après Shell, ouvre des perspectives de croissance pour le secteur des infrastructures de recharge.