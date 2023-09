Les entreprises veulent aussi pouvoir livrer la nuit : « Il y a de nombreux avantages »

La FEB veut lutter contre les embouteillages de plus en plus longs et coûteux en rendant possibles les livraisons de nuit dans les centres-villes et en périphérie, par exemple pour les supermarchés. Les experts en mobilité sont favorables à cette proposition.

Dans « son plan d’action pour une meilleure mobilité », la Fédération des entreprises belges (FEB) demande au gouvernement d’autoriser les livraisons de nuit entre minuit et 5 heures du matin. C’est l’une de ses propositions pour lutter contre les embouteillages de plus en plus longs, qui ont coûté à l’économie belge près de 5 milliards d’euros l’année dernière, argumente la FEB.

Pour décongestionner les villes en journée, la Fédération demande aux autorités régionales et communales d’allonger les horaires de livraison silencieuse entre minuit et 5 heures du matin. Cela doit aller de pair avec une révision réaliste et une harmonisation des normes de bruit, afin de réduire les nuisances pour les riverains, avance la FEB.

Pas de nuisances nocturnes

La FEB insiste sur le fait que les riverains ne doivent pas craindre pour leur sommeil. Plusieurs grands magasins et supermarchés ont déjà une grande expérience des livraisons silencieuses tôt le matin ou tard le soir. Les évolutions technologiques permettent de rendre les livraisons peu dérangeantes. « Des camions et des équipements de déchargement des camions toujours plus silencieux existent, mais aussi des supermarchés qui disposent de quais de déchargement intérieurs, de sorte que l’on n’entende rien à l’extérieur », souligne la fédération professionnelle Comeos.

Selon le Belgian Mobility Dashboard (BMD), élaboré en collaboration avec FEBIAC, des informations de StatBel et du Bureau fédéral, les coûts liés à la congestion des routes s’élevaient à 4,8 milliards euros en 2022. Ces frais sont engendrés par les nombreux embouteillages, le carburant supplémentaire consommé, les heures de travail perdues et les émissions. Le travailleur belge a passé en moyenne 40 heures dans les embouteillages en 2022, selon les chiffres de la FEB et de la fédération automobile Febiac.

Moins d’embouteillages, plus de sécurité

Les avantages des livraisons nocturnes sont nombreuses, dont « moins de longs embouteillages », explique l’économiste des transports Roel Gevaers (UA), qui a étudié le phénomène des livraisons silencieuses.

« Rien que pour les supermarchés, il s’agit de plusieurs centaines de camions par jour qui ne sont pas bloqués dans les embouteillages pendant la journée. À cela s’ajoutent les avantages écologiques : comme les chauffeurs ne sont pas bloqués dans les files pendant des heures, ils consomment 30 % de diesel en moins. Enfin, et ce n’est pas le moins important, la sécurité routière est accrue. Ce sont des centaines de camions qui ne doivent pas passer devant un portail d’école très fréquenté pendant la journée, alors qu’ils se rendent au supermarché situé à quelques rues de là », explique l’expert dans Het Nieuwsblad.